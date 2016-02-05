欧股收低 美国公布就业数据后跌势加快

路透伦敦/米兰2月5日 - 欧洲股市周五收低，盘中走势反复，美国公布就业数据，令投资人仍在猜测今年美国升息的可能性后，欧股加快下滑。

美国公布的1月就业岗位增幅放缓，且放缓速度超过预期，因今冬气温较常年偏暖给招聘带来的提振减弱，但薪资急增，失业率降至八年低位等迹象表明，就业市场复苏的步伐仍然坚实，今年仍可能进一步升息。

“就业报告造成的局面是令投资人对美联储可能的升息步幅更为困惑...这对市场信心不太可能会有帮助。”CMC Markets分析师Jasper Lawler表示。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.8%，至1,283.04点，盘中高见1,303.41点。本周该指数下挫4.8%，之前连升两周。

全球最大钢铁生产商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)重挫5.5%，此前该公司表示，鉴于钢铁和矿产行业疲弱，将筹措30亿美元新资本来降低负债。

法国最大的银行－法国巴黎银行(BNPP.PA)升1.5%，之前该行提出削减投资银行成本计划，寻求提振获利能力。

英股富时100指数.FTSE收低0.86%，报5,848.06点，法股CAC指数.FCHI收跌0.66%，报4,200.67点。德国DAX指数.GDAXI下挫1.14%，收报9,286.23点。(完)