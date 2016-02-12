银行和资源类股急跌拖累欧洲股市重挫3.7%至两年半低位

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌3.7%
* 法国兴业银行急跌12.6%，此前发布业绩
* 瑞典银行股受累于利率进一步下调
* 力拓下跌，此前放弃派息承诺
路透伦敦2月11日 - 欧洲股市泛欧绩优股指数周四跌至两年半最低水平，受累于银行和商品相关类股重拾跌势，法国兴业银行(SOGN.PA)在发布令人失望业绩后急挫。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3急跌3.7%，报1,195.76点，稍早触及2013年8月以来的最低点位。
该指数前一交易日结束了七连跌，上涨1.8%。但2月至今已下跌11.3%，势将录得2008年以来最大的月度跌幅，今年至今该指数累积下跌16.6%。
银行股指数.SX7P下跌6.3%，领跌其它类股。该类股本周下跌约11%，因对银行在低成长、低利率环境下盈利能力的担心打击了对银行股的信心。银行股指数今年迄今累积下跌28.6%。
银行股中跌幅靠前的有法国兴业银行(SOGN.PA)，急挫12.6%，此前公司发布低于预期的第四季净营收增长，受累于又为诉讼成本拨备了4亿欧元。
Svenska Handelsbanken(SHBa.ST)、Swedbank (SWEDa.ST)和Nordea Bank (NDA.ST)等瑞典银行跌幅在4.3-5.3%之间，在瑞典央行将指标回购利率下调15个基点至负0.50%后，跌幅扩大。
银行股权值较重的意大利FTSE MIB指数.FTMIB重挫5.6%。
商品相关类股也下跌，油气类股指数.SXEP大跌4%，因油价下滑，基本资源类股.SXPP劲跌4.3%。
矿业巨擘力拓(RIO.L)下跌3.4%，此前该公司发布年度亏损业绩，放弃了之前维持或提高今年及之后年度派息的承诺，因前景不佳。
英股富时100指数.FTSE跌2.39%，报5,536.97点，法股CAC指数.FCHI收跌4.05%，报3,896.71点。德国DAX指数.GDAXI跌2.93%，收报8,752.87点。(完)
(编译 刘静;审校 李军)
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