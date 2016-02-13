欧股强劲反弹3% 德国银行股暴涨

路透伦敦2月12日 - 欧洲股市周五强劲反弹，德意志银行(DBKGn.DE)和德国商业银行暴涨，扶助股市收复本周稍早的部分失地。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高3%，从逾两年低点回升。

投资人担心欧洲的银行应对低成长和低利率的能力，欧洲银行股本周挫至数年低点。

但周五德意志银行称将回购超过50亿美元高级债，缓和了对该行债券的担忧后，股价暴涨11.8%。

德国商业银行(CBKG.DE)公布第四季扭亏为盈后，股价飙升18%。

STOXX 600欧洲银行股指数.SX7P劲升5.6%，德股DAX指数.GDAXI大涨2.45%，收报8,967.51点，但仍较去年4月所创的纪录高位低了近30%。

本周泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数仍跌了4%，今年迄今下挫14%，因市场担心中国经济放缓。

英股富时100指数.FTSE劲升3.08%，报5,707.60点，法股CAC指数.FCHI收高2.52%，报3,995.06点。(完)