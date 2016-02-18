欧洲股市升至两周高位后回软收低 科技股上涨但商品股下滑

路透伦敦2月18日 - 欧洲股市周四升至两周高位后回软收低，来自科技股升势的支撑被能源和矿业等商品股下滑所抵消。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.1%，报1,293.92点，盘中触及2月4日来最高的1,304.97点。

周三该指数跟随油价升势收高2.7%，录得今年首次三连升。

油气股指数收低，因之前美国公布上周原油库存增加，加重供应过剩忧虑，打压油价。

本周FTSEurofirst 300指数上涨5%，势将创去年1月来最大单周升幅，但今年迄今该指数仍跌了10%。

科技股.SX8P升1.5%，为涨幅最大的板块。

食品集团雀巢NESN.VX公布的业绩不及预期，股价下挫3.7%，该公司称经济艰困，更难涨价。

英股富时100指数.FTSE跌0.97%至5,971.95点，法股CAC指数.FCHI微升0.15%至4,239.76点，德国DAX指数.GDAXI涨0.92%至9,463.64点。(完)