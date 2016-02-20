欧股下跌 但本周录得2015年10月以来最佳周度表现

路透伦敦2月19日 - 欧洲股市周五转跌，受累于银行股、石油股和汽车类股下跌，因投资者在经历一周上涨后锁定利润，欧洲股市今年开局震荡后本周稳定下来。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌0.7%，收报1,285.07点，但本周仍上涨4.3%，为2015年10月以来最佳周度表现。

银行和能源股今年开局艰难，但本周帮助股市上涨，周五遭遇获利回吐。

“是时候应该反弹了，因为市场被超卖...但基本面消息没有真正改变，人们不想周末前承担风险，”Interactive Investor零售衍生品主管Mike McCudden称。

“产油国之间仍是僵局，对银行股的担忧也没有消除，”他称。

跌幅最大类股中，银行股.SX7P下跌1.4%，但较上周的低位仍上涨8.5%，今年至今累积下跌逾20%，因担心银行在低利率和低成长环境下如何保持利润。

油价恢复跌势，因美国原油库存创新高，引发了对全球供应过剩的担忧。油气股.SXEP下跌1%。

汽车股.SXAP下跌1.2%，受丑闻困扰的大众汽车(VOWG_p.DE)再次承压，下跌3.2%，此前有媒体报告称，大众预计不会在3月底前与美国就尾气排放操纵事件达成一致。

德国保险公司安联 (ALVG.DE)下跌1.3%，此前公司发布获利和派息低于预期，但2016年运营获利目标符合分析师预估。

英股富时100指数.FTSE跌0.36%至5,950.23点，法股CAC指数.FCHI跌0.39%至4,223.04点，德国DAX指数.GDAXI跌0.8%至9,388.05点。(完)