欧洲股市大涨至三周高位 受矿业股跳升带动

路透伦敦2月26日 - 欧洲股市周五升至三周高位，因金属价格跳升提振矿业股领涨，且一些企业消息令人鼓舞，对市场也有支撑。

不过苏格兰皇家银行(RBS.L)急挫逾7%，此前该行公布连续第八年全年亏损。Jefferies分析师认为苏皇业绩“令人失望”。

矿业股领涨，STOXX Europe 600基本资源类股指数.SXPP劲升3.9%，因期铜和期铝等主要工业金属价格大涨。[MET/LCN]

嘉能可(GLEN.L)，必和必拓(BLT.L)和力拓(RIO.L)升2.9-7.9%不等。

这扶助泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.6%，且录得两周连升。今日盘中，该指数触及2月初来最高的1,312.23点。

20国集团(G20)财经领导人会议周五在上海召开，而当下经济形势恶化，在如何修复各种问题方面也缺乏广泛的共识，在此背景下中国试图恢复全球对中国经济的信心。

中国央行行长在周五上午的讲话中传递出有信心的讯息，并重申不会再通过贬值人民币来支撑经济的保证。他还试图影响对中国经济改革速度的预期。

英股富时100指数.FTSE收高1.38%，至6,096.01点，法股CAC指数.FCHI大涨1.56%，至4,314.57点，德国DAX指数.GDAXI收高1.95%，至9,513.30点。(完)