欧股劲升2.7% 欧洲央行新的低成本贷款计划带动银行股领涨

路透伦敦3月11日 - 欧洲股市周五劲升，欧洲央行新的低成本贷款计划支撑二线欧元区银行股大涨，且油价和金属价格反弹提振商品股。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高2.7%，报1,347.47点，周四下挫1.8%。

银行股指数.SX7E大涨4.9%，在各板块中领跑，周四欧洲央行宣布降息，并表示还将开始购买企业债，并推出新一轮四批低成本贷款计划，让资金透过银行进入实体经济。

西班牙的Banco Popular (POP.MC)、Bankia of Spain (BKIA.MC)、意大利裕信银行(UniCredit) (CRDI.MI)和Intesa Sanpaolo (ISP.MI)升幅介乎7.5-12.8%。

在欧洲央行总裁德拉吉表示，不太可能进一步降息后，整体欧洲股市周四下挫，欧元上涨，但新一轮的低成本贷款计划带动银行股表现出众。

花旗建议客户买入欧洲银行股.SX7P，指因受欧元强势的影响相对较小，且估值严重偏低。

商品股今日也有需求，此前金属和原油价格大涨。欧洲油气股指数.SXEP升2.6%，因油价上扬超过2%。

矿业股.SXPP攀升2.7%，因主要工业金属价格大涨。嘉能可(GLEN.L)、英美资源集团(AAL.L)和力拓(RIO.L)升幅都超过了2%。

英股富时100指数.FTSE收高1.71%，至6,139.79点，法股CAC指数.FCHI劲升3.27%，报4,492.79点，德国DAX指数.GDAXI大涨3.51%，至9,831.13点。(完)