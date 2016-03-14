欧洲汽车股和矿业股扶助欧股收高

路透伦敦3月14日 - 欧洲股市周一续升，汽车股受行业积极展望推动上扬，矿业股上涨，受助于铜价稳定在四个月高位之下。

欧洲矿业股指数 .SXPP上涨1.8%，为泛欧绩优股 European FTSEurofirst 300指数.FTEU3中涨幅最大的类股，此前中国在周末发布的数据，以及监管机构发表的评论，缓解了对全球第二大经济体经济体质以及对金属需求的担忧。

但野村证券分析师仍对金属行业保持谨慎，称尽管矿业公司在当前市场下跌形势下调整业务模式是正确的举措，但他们的措施还不足以带动行业反弹。

STOXX Europe 600汽车和零部件指数.SXAP上涨1.6%，此前KeplerCheuvreux发表了利多报告，上调了对戴姆勒 (DAIGn.DE)、标致(PEUP.PA), 宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)和Continental (CONG.DE)等公司的评级。

“今年至今，欧洲的需求好于预期，美国和中国的销量持续向好，2015财年业绩整体强劲，导致行业相对获利动能正面，使股票估值倍数大幅下降，”他们称。

FTSEurofirst 300指数收涨0.7%，该指数上周五大涨2.7%；欧元区蓝筹股STOXX 50指数.STOXX50E上涨0.6%。

德国DAX指数.GDAXI上涨1.6%，盘中曾短暂收复10,000点大关，为1月以来首次，10,000点对许多技术型交易员来说是一个关键点位。

意大利银行股也给市场提供了支撑。意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)飙升10%，交易员称，因市场臆测，意大利政府控股的存/贷款银行(Cassa Depositi e Prestiti (CDP)可能介入政府资助的救助这家处于困境的银行的计划。Carige (CRGI.MI)涨3.7%，Banco Popolare BAPO.MI升2.6%。

分析师称，意大利、西班牙和葡萄牙等欧元区“二线”国家的银行股继续反弹，因欧洲央行推出新一轮向银行提供廉价资金的计划。

英股富时100指数.FTSE收高0.57%，至6,174.57点，法股CAC指数.FCHI升0.31%，报4,506.59点，德国DAX指数.GDAXI涨1.62%，至9,990.26点。(完)