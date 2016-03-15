欧股下挫逾1% 受商品股跌势及日本央行悲观看法拖累

路透伦敦/米兰3月15日 - 欧洲股市周二回落，商品股领跌，此前日本央行维持货币政策不变，但对该国经济表达了更为悲观的看法。

美国公布的零售销售数据疲弱，也令投资人担心全球最大经济体的前景，周三美国联邦储备委员会(FED/美联储)就将发布最新的货币政策声明，投资人将密切关注，寻找未来利率行动的线索。

“市场表现谨慎，以防美联储发表鹰派言论，暗示很有可能在6月升息，”Gain Capital的Fawad Razaqzada表示，“但如果美联储的措辞对通胀的态度较预期更为温和的话，股市可能出现释然性反弹。”

周二稍早，日本央行维持货币政策不变，但对经济发出了更为黯淡的看法，还就通胀预期下降发出警告，这暗示全球不利因素或许证明该央行未来应该推出更多刺激措施。

STOXX欧洲600基本资源股指数.SXPP下挫4.7%，领跌各板块，因铜价下滑。欧洲油气股指数.SXEP也因油价下跌而收低1.8%。

必和必拓(BLT.L)、嘉能可(GLEN.L)、力拓(RIO.L)和安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)(ANTO.L)跌幅介乎3.9-6.5%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.1%，报1,341.5点。

医疗保健公司Galenica(GALN.S)公布业绩，并证实将在今年第四季将公司一分为二，成为两家独立的上市公司后，股价暴跌14.2%。

英股富时100指数.FTSE收低0.56%，至6,139.97点，法股CAC指数.FCHI下滑0.75%，报4,472.63点，德国DAX指数.GDAXI跌0.56%，至9,933.85点。(完)