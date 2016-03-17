欧洲股市下跌 因汽车股等出口股受欧元大涨拖累下滑

路透伦敦3月17日 - 欧洲股市周四在震荡交易中收盘下跌，美国联邦储备委员会(FED/美联储)暗示今年升息次数少于预期后欧元兑美元走高，出口类型公司股价下跌拖累欧股走低。

但矿业股是美元走软的受益者之一，美元下跌令金属对持有美元以外货币消费者来说显得更便宜，提振铜和铝等金属价格走高。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3、德国DAX指数.GDAXI和法国CAC指数.FCHI跌幅在0.1-0.9%之间，周三美联储维持利率不变，暗示美国经济增长步伐温和，就业增长强劲，可能允许其今年升息。决策者现在预计今年底前升息两次，去年12月时预计升息四次。

欧洲汽车股.SXAP下滑1.1%，因宝马(BMWG.DE)、戴姆勒(DAIGn.DE)、雷诺(RENA.PA)和标致(PEUP.PA)跌幅在1.2－2.0%之间，在欧洲大型出口商公司中跌幅较大。

“股市因欧元上涨而下跌，我们正在整固过去一个月的部分涨幅，”Clairinvest基金经理Ion-Marc Valahu指称FTSEurofirst指数过去一个月涨幅达10%。

一些分析师对市场前景保持乐观。

“欧洲股市似乎正在挣扎，因为有太多的不确定性，但投资者确实在寻找收益，仍认为欧洲有机会，因股市价值被低估，央行政策非常支持，”巴克莱欧洲股市策略负责人Dennis Jose称。

欧洲银行股.SX7P下跌1.2%，KBC(KBC.BR)、德意志银行(DBKGn.DE) 意大利裕信银行(UniCredit) (CRDI.MI) 和德国商业银行(CBKG.DE)跌幅在2.4－4.2%之间。

STOXX Europe 600基本资源指数.SXPP逆势大涨6.4%，因美元走软。嘉能可(GLEN.L)、 安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals) (ANTO.L)、澳洲矿业巨擘必和必拓 (BLT.L)和力拓 (RIO.L) 涨幅在5.4－9.5%之间。

Immofinanz (IMFI.VI)急挫11.5%，此前公司报告亏损，Vienna Insurance (VIGR.VI)大跌17.9%，此前公司发布的业绩令投资者感到失望。

英股富时100指数.FTSE收涨0.42%，至6,201.12点，法股CAC指数.FCHI下滑0.45%，报4,442.89点，德国DAX指数.GDAXI下跌0.91%，至9,892.20点。(完)