欧股受防御性股上涨扶助从一个月低点反弹 但电信股下滑

路透伦敦/米兰4月4日 - 欧洲股市周一从一个月低点反弹，防御性股领涨，但法国电信运营商Orange同Bouygues的购并谈判破裂，拖累电信股下挫。

Bouygues (BOUY.PA)暴跌13.5%，至约30欧元，创17年最差单日表现。

STOXX欧洲600电信股指数.SXKP下挫1.1%，至2月底来最低收盘水准。

Orange (ORAN.PA)跌6.2%，其他法国电信商也大跌，Iliad (ILD.PA), SFR NUME.PA和Altice (ATCA.AS)跌幅介乎12-18%。

Berenberg将Bouygues的投资评级下调至“卖出”，并将目标价由40欧元下调至30欧元。

动荡的市况促使投资人买入防御性股，欧洲健保股指数.SXDP上扬1.8%，公用事业股指数.SX6P升0.6%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.5%，上周五下跌1.5%至一个月最低水准。该指数今年迄今下挫约7%。

不过路透调查显示，预计直至年底，欧股还将在目前水平基础上再升8%，因欧洲央行支撑性货币政策和欧元区不断改善的经济前景料扶助较高风险资产。

英股富时100指数.FTSE收高0.3%，至6,164.72点，法股CAC指数.FCHI收高0.53%，报4,345.22点，德国DAX指数.GDAXI收高0.28%，至9,822.08点。(完)