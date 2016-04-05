欧股大跌1.85%至六周低点 因经济成长忧虑

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透米兰/伦敦4月5日 - 欧洲股市周二下挫至约六周最低水准，在德国公布工业订单意外下降后，矿业股、汽车股和银行股领跌。
欧洲最大经济体－德国2月工业订单下滑，因海外需求疲弱，显示全球经济放缓也在影响德国。
其他调查显示，法国企业活动停滞、德国民间部门增长降至八个月最慢，意大利服务业增幅为逾一年最低。
“经济状态不佳，”Manulife Asset Management investment 分析师Will Hamlyn表示，“本季开局市场人气紧张，对经济成长有诸多忧虑。”
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫1.85%，至2月25日来最低水准。
出口商等其他受全球经济影响的类股受创，汽车股.SXAP下挫3.9%，矿业股.SXPP大跌3.7%。
银行股.SX7P重挫逾3%，Banco PopolareBAPO.MI和意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)等意大利银行股领跌。
德国钢铁生产企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)大跌4.7%，在FTSEurofirst 300指数成份股中跌幅居前，在巴西淡水河谷确认将向蒂森克虏伯出售双方合资的钢锭厂全部27%权益后，蒂森克虏伯连跌第二日。
英股富时100指数.FTSE收低1.19%，至6,091.23点，法股CAC指数.FCHI大跌2.18%，报4,250.28点，德国DAX指数.GDAXI重挫2.63%，至9,563.36点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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