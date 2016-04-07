欧洲股市交投震荡终场收低 银行股领跌

路透伦敦/米兰4月7日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌，且Skanska (SKAb.ST)和戴姆勒(DAIGn.DE)等企业因除息拖累其股价下跌，拉低大盘。

银行股.SX7P下挫2.2%，因传闻在银行业面对零利率的环境下，欧洲主要银行将进一步裁员和降低支出。包括欧洲央行总裁的三名决策者暗示央行愿意进一步放宽政策，也打压市场人气。

意大利银行裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)，BMPS(BMPS.MI), BancoPopolareBAPO.MI和UBI Banca (UBI.MI)跌幅介乎5.9-8.1%，意大利指标FTSE MIB股指.FTMIB收挫2.5%，触及一个月低点。

今日除息的德国汽车制造业戴姆勒下挫4.8%，拖累汽车股指数.SXAP收低2.5%，今日也是Skanska和Pearson的除息日，Skanska大跌8.7%，为跌幅最大FTSEurofirst指数成份股，Pearson (PSON.L)挫跌5%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.8%，盘中跌至一个月低点。今年迄今，该指数下挫10%，势将创四周连跌。

“市场真正需要的是更积极的全球经济数据...显示经济活动反弹，特别是欧元区和美国的。”City of London Markets交易员Markus Huber称。

欧洲央行总裁德拉吉周四在央行年度报告中写道，“我们面临全球经济前景的不确定性。我们面临持续的通胀下滑压力。我们面临未来欧洲将何去何从，及其应对进一步冲击的能力等问题，”

健保股连涨第二日，健保股指数.SXDP升0.5%。美国制药商辉瑞(PFE.N)及总部位于爱尔兰的艾尔建(AGN.N)正式宣布，取消原定1,600亿美元的合并后，市场热议制药行业可能有其他购并活动。

英股富时100指数.FTSE收低0.4%，至6,136.89点，法股CAC指数.FCHI跌0.9%，报4,245.91点，德国DAX指数.GDAXI挫0.98%，至9,530.62点。(完)