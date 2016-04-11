欧洲股市上涨 受助于意大利银行股和矿业股上涨

路透米兰/伦敦4月11日 - 欧洲股市周一上涨，逆转了稍早的跌势，部分由于意大利银行股和矿业股上涨。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300 .FTEU3上涨0.3%，报1,308.14点。前一交易日上涨1.2%。尽管近日上涨，该指数今年迄今仍下跌近9%。

意大利银行股指数.FTIT8300连续第二日大幅上涨，因寄望意大利政府将很快出台计划，设立一政府支持的基金，购买银行坏账和帮助银行弥补资金缺口。

“看似银行股对意大利央行关于设立资产重组基金帮助提振银行业的消息作出反应，”Lex van Dam Trading Academy市场负责人James Helliwell称。

意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)急升9.8%。意大利两家最大的银行裕信银行(UniCredit) (CRDI.MI)和Intesa Sanpaolo (ISP.MI)分别攀升2.4%和1.7%。

瑞士航空餐饮集团Gategroup (GATE.S)大涨20.2%，因此前中国的海南航空根据双方协议出价收购。

STOXX 600基本资源指数.SXPP上涨3.1%，在各类股中涨幅最大，此前铜价周一从逾一个月最低位反弹，因美国发布表现一般的批发库存数据打击了美元。

英美资源集团 (AAL.L)、嘉能可 (GLEN.L)和力拓 (RIO.L)涨幅均超过2%。

思爱普(SAP)(SAPG.DE)盘中跌幅多达2.6%，此前公司警告第一季业绩可能弱于预期，因针对企业客户的软件许可销售放缓，特别是在巴西和美国。

但该股收盘基本持平，因分析师强调报告中的亮点部分。

“尽管SAP业绩弱于预期，但在盈利能力方面比其他同业公司表现良好，”DZ Bank分析师在声明中称。

食品公司雀巢(NESN.S)下跌3.5%，在FTSEurofirst成份股中跌幅最大，因该股今日除息。

英股富时100指数.FTSE收跌0.07%，至6,200.12点，法股CAC指数.FCHI涨0.22%，报4,312.63点，德国DAX指数.GDAXI上扬0.63%，至9,682.99点。(完)