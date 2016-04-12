欧洲股市受矿业股推动收高 意大利银行股急挫

路透伦敦/米兰4月12日 - 欧洲股市周二在震荡交易中上涨，受助于矿业公司股价上涨，但意大利股市跑输，因银行股结束了两连涨走势。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3和欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E均上涨约0.6%。

意大利银行股指数.FTIT8300大跌3.7%，逆转了盘初的涨势，因投资者质疑政府提议成立一基金扶助较弱银行计划的效果。

“意大利银行基金的问题在于规模不够大，存在导致状况较好的银行受到拖累的风险，”投资咨询公司Prime Partners首席投资官Francois Savary称。

意大利最大的两家银行Intesa Sanpaolo (ISP.MI)和裕信银行 (CRDI.MI)分别下跌5.2%和4.2%，将米兰蓝筹股指数.FTMIB推低1.6%。

根据路透援引的一位消息人士称，两家银行将向该基金各贡献10亿欧元。

奢侈品行业领军企业LVMH集团 (LVMH.PA)上涨1.5%，逆转了稍早由于第一季销售低于预期引发的跌势。

矿业股指数.SXPP上涨3.2%，为涨幅最大类股，受助于铜价持稳和中国经济令人鼓舞的信号。

英股富时100指数.FTSE收高0.68%，至6,242.39点，法股CAC指数.FCHI涨0.77%，报4,345.91点，德国DAX指数.GDAXI上扬0.81%，至9,761.47点。(完)