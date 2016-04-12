欧洲股市受矿业股推动收高 意大利银行股急挫

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦/米兰4月12日 - 欧洲股市周二在震荡交易中上涨，受助于矿业公司股价上涨，但意大利股市跑输，因银行股结束了两连涨走势。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3和欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E均上涨约0.6%。
意大利银行股指数.FTIT8300大跌3.7%，逆转了盘初的涨势，因投资者质疑政府提议成立一基金扶助较弱银行计划的效果。
“意大利银行基金的问题在于规模不够大，存在导致状况较好的银行受到拖累的风险，”投资咨询公司Prime Partners首席投资官Francois Savary称。
意大利最大的两家银行Intesa Sanpaolo (ISP.MI)和裕信银行 (CRDI.MI)分别下跌5.2%和4.2%，将米兰蓝筹股指数.FTMIB推低1.6%。
根据路透援引的一位消息人士称，两家银行将向该基金各贡献10亿欧元。
奢侈品行业领军企业LVMH集团 (LVMH.PA)上涨1.5%，逆转了稍早由于第一季销售低于预期引发的跌势。
矿业股指数.SXPP上涨3.2%，为涨幅最大类股，受助于铜价持稳和中国经济令人鼓舞的信号。
英股富时100指数.FTSE收高0.68%，至6,242.39点，法股CAC指数.FCHI涨0.77%，报4,345.91点，德国DAX指数.GDAXI上扬0.81%，至9,761.47点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。