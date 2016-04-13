欧股劲扬2.6%至一个月高位 受助于矿业和银行股上涨

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透米兰/伦敦4月13日 - 欧洲股市周三升至一个月高位，因中国出口增加提振全球股市，矿业和银行股涨幅居前。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收盘急升2.6%，报1,349.35点，为3月14日以来最高收位。欧元区绩优股Euro STOXX50指数.STOXX50E劲扬3.3%。
FTSEurofirst指数年内迄今仍下跌约6%，部分因担忧以中国为首的全球经济成长放缓。
不过，周三公布的数据显示，3月中国出口恢复增长，为九个月来首次，是全球第二大经济体成长企稳的最新迹象。
中国的最新数据提振矿业股，因中国是全球最大金属消费国。英美资源(AAL.L)大涨11%。必和必拓(BLT.L)急升超过9%。
意大利银行股指数.FTIT8300跳涨8.6%，在周二下跌后反弹，之前意大利经济部长帕多安表示，不存在欧洲当局阻止该国设立一基金，帮助购买受困银行未来发行的股票，和购买银行坏账的风险。
意大利银行股急升扶助欧洲银行股指数.SX7P跳涨6.3%，录得逾四年来最大单日涨幅。
英股富时100指数.FTSE收高1.93%，至6,362.89点，法股CAC指数.FCHI大涨3.32%，收报4,490.31点，德国DAX指数.GDAXI急升2.71%，至10,026.10点。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。