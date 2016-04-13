欧股劲扬2.6%至一个月高位 受助于矿业和银行股上涨

路透米兰/伦敦4月13日 - 欧洲股市周三升至一个月高位，因中国出口增加提振全球股市，矿业和银行股涨幅居前。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收盘急升2.6%，报1,349.35点，为3月14日以来最高收位。欧元区绩优股Euro STOXX50指数.STOXX50E劲扬3.3%。

FTSEurofirst指数年内迄今仍下跌约6%，部分因担忧以中国为首的全球经济成长放缓。

不过，周三公布的数据显示，3月中国出口恢复增长，为九个月来首次，是全球第二大经济体成长企稳的最新迹象。

中国的最新数据提振矿业股，因中国是全球最大金属消费国。英美资源(AAL.L)大涨11%。必和必拓(BLT.L)急升超过9%。

意大利银行股指数.FTIT8300跳涨8.6%，在周二下跌后反弹，之前意大利经济部长帕多安表示，不存在欧洲当局阻止该国设立一基金，帮助购买受困银行未来发行的股票，和购买银行坏账的风险。

意大利银行股急升扶助欧洲银行股指数.SX7P跳涨6.3%，录得逾四年来最大单日涨幅。

英股富时100指数.FTSE收高1.93%，至6,362.89点，法股CAC指数.FCHI大涨3.32%，收报4,490.31点，德国DAX指数.GDAXI急升2.71%，至10,026.10点。(完)