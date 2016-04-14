欧洲股市小幅收高 雀巢和Ferrovial领涨

路透伦敦/米兰4月14日 - 欧洲股市周四小涨，盘中走势震荡，食品集团雀巢公布令人鼓舞的业绩后股价上涨，Ferrovial获券商上调评级后涨幅居前。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3昨日急升2.6%，至3月14日以来最高收位。今日收高0.33%，报1,353.86点。

FTSEurofirst 300指数较去年收盘水准仍低约6%，因投资人担心中国带动全球经济放缓，拖累全球股市和商品价格。

但周四油价小涨，因此前国际能源署(IEA)称，美国产油量加快下滑。

这扶助油股走强，道达尔(TOTF.PA)和荷兰皇家壳牌(RDSa.L)分别上扬0.6%和0.9%。

雀巢(NESN.S)升2%，该公司确认全年财测，之前公布的首季基本销售增长胜预期。

西班牙基础设施公司Ferrovial (FER.MC)劲升3.8%，在FTSEurofirst 300指数成份股中涨幅最大，此前Exane BNP Paribas将该股评级由表现逊于大盘上调至表现优于大盘。

英国奢侈品集团Burberry (BRBY.L)下挫3.6%，因其公布的会计年度上半年销售下滑。

英股富时100指数.FTSE收高0.03%，至6,365.10点，法股CAC指数.FCHI上扬0.47%，收报4,511.51点，德国DAX指数.GDAXI升0.67%，至10,093.65点。(完)