欧股受汽车股跌势拖累回落 但本周收高创两个月最佳周度表现

路透伦敦4月15日 - 欧洲股市周五下滑，法国汽车部件生产商Faurecia (EPED.PA)引领汽车股走软，但泛欧绩优股指数本周仍收高，创两个月最佳周度表现。

STOXX欧洲600汽车和部件类股指数.SXAP下挫1.7%，为跌幅最大的板块，因Faurecia公布在中国的季度销售下滑后，股价重挫3.6%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌0.3%，本周仍大涨3.5%，为2月中来最佳周度表现。

本周稍早，该指数触及一个月高位，但今年迄今仍跌了约6%，因投资人担心中国带动全球经济放缓，拖累全球股市和商品价格。

“整体人气仍积极，但交投明显显示动能放缓。”City of London Markets交易员Markus Huber表示。

中国公布的最新数据显示，首季经济同比增长6.7%，符合预期，进一步证实中国经济放缓可能已经触底。

上涨个股方面，超市运营商家乐福(CARR.PA)公布在西班牙、意大利和巴西的首季销售增加，盖过了在法国业务表现平平的影响，该股大涨3.8%。

英股富时100指数.FTSE收低0.34%，至6,343.75点，法股CAC指数.FCHI下滑0.36%，收报4,495.17点，德国DAX指数.GDAXI跌0.42%，至10,051.57点。(完)