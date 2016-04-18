欧洲股市收高 摆脱多哈产油国会议未能达成冻产协议的影响

路透伦敦/米兰4月18日 - 欧洲股市周一开低走高，汽车股和休旅股领涨，能源股也脱离了多哈产油国会议未能达成冻产协议后录得的低点。

石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国周日未能达成冻产协议，尽管各国呼吁沙特挽救该协议并帮助提振原油价格。

未能达成冻产协议令油气股承压，STOXX欧洲油气股指数.SXEP下滑0.2%，尽管在股市收盘前，油价已缩减了跌幅。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3盘中触及周三以来最低水准，之后由跌转升，收高0.4%，报1,355.26点，午后跟随美股反弹。

该指数仍较2月触及的低点反弹了逾13%，此前对油价崩跌和中国经济成长的担忧打击欧股在今年头几周大跌近20%。

“尽管我们对昨日的消息做出反应而下跌，但整体市场已经反弹，”Guardian Stockbrokers董事Atif Latif谈及OPEC会议时称。

“同过去几个月相比，整体市场开始能更轻松的消化这些消息，尽管油气股走势波动。”

得益于低油价的个股扶助市场从日低反弹。

休旅股.SXTP升0.5%，受助于油价下挫。TUI(TUIT.L)以2.3%领涨，此前Berenberg将该股评级由持有上调至买入。

汽车股.SXAP升1.5%，宝马(BMWG.DE)劲扬2.6%，此前高盛将其投资评级由卖出上调至买入。

英股富时100指数.FTSE收高0.15%，至6,353.52点，法股CAC指数.FCHI上涨0.26%，收报4,506.84点，德国DAX指数.GDAXI升0.68%，至10,120.31点。(完)