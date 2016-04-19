欧洲股市创1月6日来收盘高位 受企业业绩和财测消息提振

路透伦敦/米兰4月19日 - 欧洲股市周二升至三个月高位，受助于商品相关个股大涨以及法国化妆品公司欧莱雅(OREP.PA)和广告商阳狮集团业绩和财测消息令人鼓舞带动。

欧莱雅升5%，因该公司表示今年业务表现将优于同业，且年度销售和盈利将再现增加，此前其公布首季销售优于预期。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数升1.5%，报1,375.17点，为1月6日来最高收位。

欧洲基本资源股指数.SXPP大涨4.6%，至11月初来最高，在力拓(RIO.L)公布首季铁矿石出运量增加11%后，市场信心改善。

全球最大金属消费国－中国公布的经济数据也有支撑作用。

英美资源集团(AAL.L)、嘉能可(GLEN.L)和力拓升2.8-8.5%不等。

油气股指数.SXEP涨1.9%，科威特油气行业工人罢工令产量减少近半，带动油价走强。

法国广告集团阳狮(Publicis)(PUBP.PA)劲升6.7%，该公司公布首季营收上升。瑞士制药商罗氏(ROG.S)公布季度销售增长胜预期且确认年度目标后，股价升2%。

英股富时100指数.FTSE收高0.82%，至6,405.35点，法股CAC指数.FCHI上涨1.32%，收报4,566.48点，德国DAX指数.GDAXI大涨2.27%，至10,349.59点。(完)