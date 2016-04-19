欧洲股市创1月6日来收盘高位 受企业业绩和财测消息提振

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透伦敦/米兰4月19日 - 欧洲股市周二升至三个月高位，受助于商品相关个股大涨以及法国化妆品公司欧莱雅(OREP.PA)和广告商阳狮集团业绩和财测消息令人鼓舞带动。
欧莱雅升5%，因该公司表示今年业务表现将优于同业，且年度销售和盈利将再现增加，此前其公布首季销售优于预期。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数升1.5%，报1,375.17点，为1月6日来最高收位。
欧洲基本资源股指数.SXPP大涨4.6%，至11月初来最高，在力拓(RIO.L)公布首季铁矿石出运量增加11%后，市场信心改善。
全球最大金属消费国－中国公布的经济数据也有支撑作用。
英美资源集团(AAL.L)、嘉能可(GLEN.L)和力拓升2.8-8.5%不等。
油气股指数.SXEP涨1.9%，科威特油气行业工人罢工令产量减少近半，带动油价走强。
法国广告集团阳狮(Publicis)(PUBP.PA)劲升6.7%，该公司公布首季营收上升。瑞士制药商罗氏(ROG.S)公布季度销售增长胜预期且确认年度目标后，股价升2%。
英股富时100指数.FTSE收高0.82%，至6,405.35点，法股CAC指数.FCHI上涨1.32%，收报4,566.48点，德国DAX指数.GDAXI大涨2.27%，至10,349.59点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。