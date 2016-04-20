欧洲股市守在三个月高位 因油价反弹和银行股上涨

路透米兰/伦敦4月20日 - 欧洲股市周三收盘上涨，受助于油价尾盘反弹和银行股上涨。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨0.5%，但未能创下今年新收盘高位，前一交易日收盘上涨1.5%，创1月6日来最高收位。

该指数本交易日大部分时间下跌或持平，后转升，此前油价在美国原油库存增幅小于预期的报告发布后反弹，报告抵销了科威特石油工人罢工结束激发的供应过剩忧虑。

“整体来看，今日的库存报告并不十分强劲，但足以暂时牵制空头，”Gain Capital分析师Fawad Razaqzada称。

银行股上涨2.2%，逆转了最初的跌势，德意志银行Deutsche Bank(DBKGn.DE)、意大利裕信银行(UniCredit) (CRDI.MI) 和渣打(SAN.MC)涨幅在3.6-5.2%之间。

交易员称，走势逆转并没有什么具体的原因，但称在欧洲央行周四召开政策会议前，市场上出现了些许对受创银行股的乐观情绪。欧洲央行在3月的会议上推出了一系列应对低增长和低通胀的举措。

包括欧洲最大酒店集团Accor在内的一些公司发布稳健业绩，帮助收复了稍早的跌幅。

Accor(ACCP.PA)上涨5.3%，该公司在周二晚发布基本销售额增长，因大部分市场酒店客房需求强劲，抵消了法国和经济处于衰退的巴西市场的疲弱表现。

几家公司在发布季度业绩后今日股价涨跌较大。根据汤森路透StarMine数据，STOXX Europe 600指数成份股中约4%的公司已经公布业绩，其中60%达到或超过分析师预期。

电网设备制造商ABB(ABBN.S)和电信运营商Telia(TELIA.ST)分别上涨3.8%和1.2%，此前发布的业绩受到欢迎。

但芯片制造商ARM HoldingsARM.L下跌1%，稍早曾上涨，因第一季获利好于预期，ASML(ASML.AS)下跌4%，此前公司发布的新订单数据低于预期。

大众汽车(VOWG_p.DE)急升6.6%，在FTSEurofirst指数成份股中领涨，因预计该公司能够就尾气排放丑闻向美国当局提供可接受的解决方案。

英股富时100指数.FTSE收高0.08%，至6,410.26点，法股CAC指数.FCHI上涨0.56%，收报4,591.92点，德国DAX指数.GDAXI涨0.69%，至10,421.29点。(完)