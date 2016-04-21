欧洲股市小跌 此前欧洲央行维持利率不变

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透米兰/伦敦4月21日 - 欧洲股市周四小跌，此前欧洲央行维持利率不变，而瑞典电信设备生产商爱立信(ERICb.ST)和法国烈酒和葡萄酒集团保乐力加集团(Pernod)(PERP.PA)在公布令人失望的业绩后股价下挫。
欧洲央行总裁德拉吉宣布维持利率在纪录低点，为其异常宽松货币政策辩护，并称该行将在6月开始购买公司债和新一轮的银行再融资行动。
Anthilia Capital Partners 基金经理人Giuseppe Sersale表示，尽管购买公司债计划的细节被视为对市场有提振作用，但德拉吉没有提及欧元强势令人担心，打压了股市。
在德拉吉讲话后，欧元一度走强，但之后兑美元回软，因交易商权衡下周美国联邦储备委员会(FED/美联储)声明会较为鹰派的可能性，这扶助泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数脱离日低，收盘下滑0.34%。
欧洲银行股指数表现出众，大涨1.4%。
欧洲央行新一轮的廉价资金料对欧元区银行有帮助，且有迹象显示希腊同国际金主在经济改革谈判上正取得进展，这带动希腊银行股大涨。
爱立信(ERICb.ST)暴跌14.6%，此前该公司公布首季销售和运营利润不及市场预期。
保乐力加(PERP.PA)大跌4.9%，该公司会计年度第三季销售低于预期，因中国的威士忌销售继续低迷。
大众(VOWG_p.DE)升5.1%，该公司同美国当局就解决柴油车排放作弊丑闻达成协议。
英股富时100指数.FTSE收低0.45%，至6,381.44点，法股CAC指数.FCHI跌0.2%，收报4,582.83点，德国DAX指数.GDAXI涨0.14%，收报10,435.73点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。