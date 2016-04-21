欧洲股市小跌 此前欧洲央行维持利率不变

路透米兰/伦敦4月21日 - 欧洲股市周四小跌，此前欧洲央行维持利率不变，而瑞典电信设备生产商爱立信(ERICb.ST)和法国烈酒和葡萄酒集团保乐力加集团(Pernod)(PERP.PA)在公布令人失望的业绩后股价下挫。

欧洲央行总裁德拉吉宣布维持利率在纪录低点，为其异常宽松货币政策辩护，并称该行将在6月开始购买公司债和新一轮的银行再融资行动。

Anthilia Capital Partners 基金经理人Giuseppe Sersale表示，尽管购买公司债计划的细节被视为对市场有提振作用，但德拉吉没有提及欧元强势令人担心，打压了股市。

在德拉吉讲话后，欧元一度走强，但之后兑美元回软，因交易商权衡下周美国联邦储备委员会(FED/美联储)声明会较为鹰派的可能性，这扶助泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数脱离日低，收盘下滑0.34%。

欧洲银行股指数表现出众，大涨1.4%。

欧洲央行新一轮的廉价资金料对欧元区银行有帮助，且有迹象显示希腊同国际金主在经济改革谈判上正取得进展，这带动希腊银行股大涨。

爱立信(ERICb.ST)暴跌14.6%，此前该公司公布首季销售和运营利润不及市场预期。

保乐力加(PERP.PA)大跌4.9%，该公司会计年度第三季销售低于预期，因中国的威士忌销售继续低迷。

大众(VOWG_p.DE)升5.1%，该公司同美国当局就解决柴油车排放作弊丑闻达成协议。

英股富时100指数.FTSE收低0.45%，至6,381.44点，法股CAC指数.FCHI跌0.2%，收报4,582.83点，德国DAX指数.GDAXI涨0.14%，收报10,435.73点。(完)