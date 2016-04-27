欧洲股市受公共事业股和油股上涨提振收高 但希腊股市大跌2.5%

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦/米兰4月27日 - 欧洲股市周三小幅收高，因公共事业股和能源股上升，但希腊股市下跌，此前欧元区官员推迟讨论发放希腊金援的会议。
希腊股指ATG指数.ATG下挫2.5%，在区内表现最差。
欧元集团周二稍晚表示，欧元区财长周四不会召开会议，他们需要更多时间讨论希腊改革问题；希腊改革是释放新贷款的条件。这表明希腊及其金主在救助目标方面仍存在重大分歧。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.27%。
欧洲油气股指数.SXEP升2%，为表现最好的板块，因油价触及今年最高水准，受美元下跌和美国供应减少的迹象提振。
公共事业股上涨。德国E.ON(EONGn.DE)和RWE(RWEG.DE)分别上涨3.2%和6.3%，扭转盘初的跌势，此前报导德国的电力公司将被要求支付233亿欧元，以补偿核废料存储成本。法兰克福的交易商表示，该数额没有部份人士担心的那么高。
慕尼黑再保(MUVGn.DE)下挫3.8%，此前公司警告称，预计将公布2016年头三个月盈利大幅下跌，且其全年目标现在看来是“野心勃勃”。
科技股AMS(AMS.S)下跌2.6%，昨日苹果公布，iPhone销售出现首个季度下滑，且营收在13年来首次下降。
英股富时100指数.FTSE收高0.56%，至6,319.91点，法股CAC指数.FCHI上涨0.58%，收报4,559.40点，德国DAX指数.GDAXI上升0.39%，收报10,299.83点。(完)
(编译 利棣儿;审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。