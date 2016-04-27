欧洲股市受公共事业股和油股上涨提振收高 但希腊股市大跌2.5%

路透伦敦/米兰4月27日 - 欧洲股市周三小幅收高，因公共事业股和能源股上升，但希腊股市下跌，此前欧元区官员推迟讨论发放希腊金援的会议。

希腊股指ATG指数.ATG下挫2.5%，在区内表现最差。

欧元集团周二稍晚表示，欧元区财长周四不会召开会议，他们需要更多时间讨论希腊改革问题；希腊改革是释放新贷款的条件。这表明希腊及其金主在救助目标方面仍存在重大分歧。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.27%。

欧洲油气股指数.SXEP升2%，为表现最好的板块，因油价触及今年最高水准，受美元下跌和美国供应减少的迹象提振。

公共事业股上涨。德国E.ON(EONGn.DE)和RWE(RWEG.DE)分别上涨3.2%和6.3%，扭转盘初的跌势，此前报导德国的电力公司将被要求支付233亿欧元，以补偿核废料存储成本。法兰克福的交易商表示，该数额没有部份人士担心的那么高。

慕尼黑再保(MUVGn.DE)下挫3.8%，此前公司警告称，预计将公布2016年头三个月盈利大幅下跌，且其全年目标现在看来是“野心勃勃”。

科技股AMS(AMS.S)下跌2.6%，昨日苹果公布，iPhone销售出现首个季度下滑，且营收在13年来首次下降。

英股富时100指数.FTSE收高0.56%，至6,319.91点，法股CAC指数.FCHI上涨0.58%，收报4,559.40点，德国DAX指数.GDAXI上升0.39%，收报10,299.83点。(完)