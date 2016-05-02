德股推动欧股小幅走高 意大利银行股下挫

路透米兰/伦敦5月2日 - 欧洲股市周一小幅上涨，前一交易日曾大幅下挫，德国股市受利好的制造业调查数据提振跑赢其它股市。

但意大利银行类股下跌，此前政府最新发布的旨在解决银行业堆积如山的坏账的举措令人失望。

市场交投清淡，因英国股市和部份欧洲股市因公共假日休市。

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E微升0.1%。德国DAX .GDAXI上涨0.8%，此前德国发布4月制造业指数升至三个月最高，因国内外需求增加。

“这是个意外惊喜，但我仍认为经济还没走出困境，”KBC高级经济学家Koen De Leus称，“德国增长趋势没有大幅提速，因欧元兑美元升值和油价最近反弹仍对经济增长构成障碍。”

保险股.SXIP是涨幅最大的类股。德国保险公司安联保险(ALVG.DE)领涨，上涨2.9%，此前公司发布受一次性计提影响净利润上涨，高于预期。

意大利股市蓝筹股FTSE MIB指数.FTMIB下跌0.9%，意大利裕信银行(UniCredit) (CRDI.MI)、意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)、Banco Popolare BAPO.MI跌幅在3.7-7.3%之间。

意大利政府上周五晚发布有关加速解决银行坏账问题的法令，以帮助银行解决堆积如山的坏账，恢复对处于困境的银行业的信心。但投资者周一对这些举措表示担心，称这些举措产生效果仍需时日。

英国股市今日因假休市。法股CAC 40指数.FCHI上升0.31%，收报4,442.75点。德国DAX指数.GDAXI上涨0.84%，收报10,123.27点。(完)