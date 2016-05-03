欧洲股市收在三周低点 矿业股和银行股领跌

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透伦敦/米兰5月3日 - 欧洲股市周二挫至三周低点，德国商业银行领跌，此前该行公布盈利下滑，矿业股也跟随金属价格走软。
德国商业银行(CBKG.DE)重挫9.6%，此前该行公布首季净利骤降52%，受资本市场波动和低利率环境打压。
“首季业绩不佳，不过也重创其他银行的外部因素看来是主要原因，”Landesbank Baden-Wuerttemberg分析师Ingo Frommen在报告中指出。
欧洲最大银行汇丰控股(HSBA.L)在公布盈利降幅小于预期后一度上涨，但之后回吐涨幅，收低1.6%。
STOXX欧洲银行股指数.SX7P重挫3.7%，基本资源股指数.SXPP大跌6.4%。主要工业金属价格下滑，周二中国公布的一项制造业调查显示，4月制造业活动连续第14个月萎缩。
根据StarMine数据，44%的欧洲上市公司已经公布了业绩，其中61%符合或超过预估，但首季盈利预计按年下滑18%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1.7%，报1,318.9点，为4月12日来最低收位。
英国富时100指数.FTSE收低0.9%，报6,185.59点。法股CAC 40指数.FCHI大跌1.59%，收报4,371.98点。德国DAX指数.GDAXI重挫1.94%，收报9,926.77点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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