戴乐格半导体及必和必拓引领欧洲股市收跌 希腊股市跑赢

路透伦敦/米兰5月4日 - 欧洲股市周三下跌，戴乐格半导体(Dialog Semiconductor)下调营收前景预估后急挫，澳洲矿业巨擘必和必拓(BLT.L)受有关在巴西有一项针对该公司的法律诉讼的报导打击。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌1.2%，报1,302.72点，为近四周来的最低收位。该指数周二下跌1.7%。

“也许有上涨的机会，但我们仍处于较长期的熊市，”ACIES Asset Management首席投资官Andreas Clenow称。

但希腊股指.ATG逆势上涨1.1%，此前摩根士丹利在希腊救助评估有望产生积极成果的情况下，对希腊公债转为看多，并将四家希腊银行股评级上调至“好于大盘”。

芯片制造商戴乐格半导体(DLGS.DE)急挫8.6%，此前该公司下调了营收前景预估，并报告基础运营利润骤降58%。该公司生产的芯片用于苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)的智能手机。

矿业股因铜价下挫而承压。

必和必拓在矿业股中跌幅靠前，下跌5.8%，此前巴西的联邦检察官就去年11月大坝坍塌事故向铁矿商Samarco及其所有者巴西淡水河谷(VALE5.SA)及必和必拓提起民事诉讼，涉及金额达1,550亿雷亚尔(435亿美元)。

金属价格下挫的原因之一是对中国经济放缓的持续忧虑。中国是世界第二大经济体，也是全球最主要金属消费国。

英国富时100指数.FTSE收低1.19%，报6,112.02点。法股CAC 40指数.FCHI跌1.09%，收报4,324.23点。德国DAX指数.GDAXI挫0.99%，收报9,828.25点。(完)