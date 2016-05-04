戴乐格半导体及必和必拓引领欧洲股市收跌 希腊股市跑赢

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦/米兰5月4日 - 欧洲股市周三下跌，戴乐格半导体(Dialog Semiconductor)下调营收前景预估后急挫，澳洲矿业巨擘必和必拓(BLT.L)受有关在巴西有一项针对该公司的法律诉讼的报导打击。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌1.2%，报1,302.72点，为近四周来的最低收位。该指数周二下跌1.7%。
“也许有上涨的机会，但我们仍处于较长期的熊市，”ACIES Asset Management首席投资官Andreas Clenow称。
但希腊股指.ATG逆势上涨1.1%，此前摩根士丹利在希腊救助评估有望产生积极成果的情况下，对希腊公债转为看多，并将四家希腊银行股评级上调至“好于大盘”。
芯片制造商戴乐格半导体(DLGS.DE)急挫8.6%，此前该公司下调了营收前景预估，并报告基础运营利润骤降58%。该公司生产的芯片用于苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)的智能手机。
矿业股因铜价下挫而承压。
必和必拓在矿业股中跌幅靠前，下跌5.8%，此前巴西的联邦检察官就去年11月大坝坍塌事故向铁矿商Samarco及其所有者巴西淡水河谷(VALE5.SA)及必和必拓提起民事诉讼，涉及金额达1,550亿雷亚尔(435亿美元)。
金属价格下挫的原因之一是对中国经济放缓的持续忧虑。中国是世界第二大经济体，也是全球最主要金属消费国。
英国富时100指数.FTSE收低1.19%，报6,112.02点。法股CAC 40指数.FCHI跌1.09%，收报4,324.23点。德国DAX指数.GDAXI挫0.99%，收报9,828.25点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。