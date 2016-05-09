欧洲股市上涨 受德国和希腊股市上扬提振

路透伦敦5月9日 - 欧洲股市周一上涨，从前两周的下跌中反弹，受助于德国和希腊股市上涨，解决债务负担的磋商将取得进展的预期推动希腊股市上涨。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数升0.5%，报1,309.10点，该指数今年至今下跌9%。

德国DAX指数.GDAXI跑赢，涨1.1%，因国际货币基金组织(IMF)称，对德国经济的信心有所增强。

尽管新兴市场经济放缓，但德国政府上月维持今年经济增长1.7%的预估不变，因强劲的内需取代出口成为经济的主要支柱。

周一的数据也显示，德国工业订单反弹。

希腊股市.ATG涨0.7%，因欧元区官员将注意力转向解决希腊巨额债务偿还问题。预计将在5月24日达成协议。

大众汽车上涨进一步推升德国股市，此前维权投资机构TCI要求大众整改其给高管支付“超额”薪酬的机制，以提高公司利润。

但矿业股和钢铁股受疲弱的中国数据影响急挫，英美资源集团(AAL.L)和安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)分别重挫13.8%和12.1%。

意大利股指.FTMIB下跌0.9%，受累于Banco PopolareBAPO.MI下滑，因预计该公司第一季业绩疲弱，且将在6月底之前完成10亿欧元的筹资。

英国富时100指数.FTSE收跌0.18%，报6,114.81点。法股CAC 40指数.FCHI上涨0.5%，收报4,322.81点。德国DAX指数.GDAXI上涨1.12%，收报9,980.49点。(完)