欧洲股市收高 Pandora和瑞信受业绩消息提振

路透伦敦/米兰5月10日 - 欧洲股市周二上涨，受希腊债务谈判取得进展的消息提振，丹麦珠宝商Pandora在公布强劲业绩后劲升，瑞信公布亏损小于预期，股价上扬。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.9%，希腊股指.ATG劲扬3.1%，至今年最高水准，此前欧元区财长提出债务宽免措施。

季报为市场确立了基调。Pandora(PNDORA.CO)劲升逾11%，此前公布首季运营获利增长大于预期，因销售增长强劲，该公司并上调了全年获利预估。

瑞信(CSGN.S)上扬5%，尽管该行预计至少在第二季市场条件会持续艰困，但其公布的首季亏损为3.02亿瑞郎，小于预期。

首季业绩期进入尾声，根据汤森路透StarMine，在迄今近七成已经公布业绩的欧洲上市公司中，有60%的业绩符合或超过分析师预估。

意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)下滑1.5%，此前该行公布核心资本小幅降低。

英国富时100指数.FTSE收高0.68%，报6,156.65点。法股CAC 40指数.FCHI上涨0.36%，收报4,338.21点。德国DAX指数.GDAXI上涨0.65%，收报10,045.44点。(完)