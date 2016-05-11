欧洲股市收低 JC Decaux和Raiffeisen领跌

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦/米兰5月11日 - 欧洲股市周三下滑，因在连升两日后，部分企业季报疲弱，拖累股市回落。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数和欧洲STOXX 600指数均收低0.45%。
表现最差的个股中，法国户外广告集团JC Decaux(JCDX.PA)下挫10%，该公司疲弱的第二季财测令多家投行下调该股评级和目标价。
奥地利的Raiffeisen Bank(RBIV.VI)也大跌10%，因投资人担心该行同未上市的母公司Raiffeisen Zentralbank的合并计划。
不过，挪威出版公司Schibsted(SBSTA.OL)劲升12.2%，此前该公司公布的首季核心盈利高于预期。
根据汤森路透StarMine，在已经公布业绩的欧洲上市公司中，有60%的业绩符合或超过分析师预估。但今年迄今，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下挫近10%。
英国富时100指数.FTSE收高0.09%，报6,162.49点。法股CAC 40指数.FCHI下滑0.5%，收报4,316.67点。德国DAX指数.GDAXI跌0.7%，收报9,975.32点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。