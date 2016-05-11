欧洲股市收低 JC Decaux和Raiffeisen领跌

路透伦敦/米兰5月11日 - 欧洲股市周三下滑，因在连升两日后，部分企业季报疲弱，拖累股市回落。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数和欧洲STOXX 600指数均收低0.45%。

表现最差的个股中，法国户外广告集团JC Decaux(JCDX.PA)下挫10%，该公司疲弱的第二季财测令多家投行下调该股评级和目标价。

奥地利的Raiffeisen Bank(RBIV.VI)也大跌10%，因投资人担心该行同未上市的母公司Raiffeisen Zentralbank的合并计划。

不过，挪威出版公司Schibsted(SBSTA.OL)劲升12.2%，此前该公司公布的首季核心盈利高于预期。

根据汤森路透StarMine，在已经公布业绩的欧洲上市公司中，有60%的业绩符合或超过分析师预估。但今年迄今，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下挫近10%。

英国富时100指数.FTSE收高0.09%，报6,162.49点。法股CAC 40指数.FCHI下滑0.5%，收报4,316.67点。德国DAX指数.GDAXI跌0.7%，收报9,975.32点。(完)