欧洲股市受令人失望的业绩打压收低 拜尔和巴斯夫因收购传言大跌

路透米兰5月12日 - 欧洲股市周四下跌，盘中走势反复，部分企业业绩令人失望打压市场，报导称拜尔和巴斯夫有兴趣收购孟山都，两股大跌。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.55%，盘中稍早受油价上涨支撑一度升0.9%，油价之后也转跌。

油价在触及六个月高位后转跌，因有迹象显示库欣(美国原油期货合约交割地)库存进一步增加。

拜尔(BAYGn.DE)大跌4.8%，此前彭博报导该公司正在评估收购孟山都的可能性，而巴斯夫(BASFn.DE)下挫2.1%，此前金融消息网站Street Insider报导，该公司也在考虑收购孟山都。

荷兰保险商Aegon(AEGN.AS)领跌，急挫11.4%，此前该公司公布的首季基本税前盈利为4.62亿欧元，低于预期。

法国农业信贷(CAGR.PA)重挫4.9%，该行公布季度获利下滑71%。意大利保险商Generali(GASI.MI)跌4%，此前低利率和资本收益减少拖累该公司净利骤降12%，表现逊于预期。

但比利时金融集团KBC(KBC.BR)和苏黎世再保(ZURN.S)均因业绩优于预期而分别大涨4.6%和6.6%。

英国富时100指数.FTSE收低0.95%，报6,104.19点。法股CAC 40指数.FCHI下滑0.54%，收报4,293.27点。德国DAX指数.GDAXI大跌1.13%，收报9,862.12点。(完)