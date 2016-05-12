欧洲股市受令人失望的业绩打压收低 拜尔和巴斯夫因收购传言大跌

消息人士称通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透米兰5月12日 - 欧洲股市周四下跌，盘中走势反复，部分企业业绩令人失望打压市场，报导称拜尔和巴斯夫有兴趣收购孟山都，两股大跌。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.55%，盘中稍早受油价上涨支撑一度升0.9%，油价之后也转跌。
油价在触及六个月高位后转跌，因有迹象显示库欣(美国原油期货合约交割地)库存进一步增加。
拜尔(BAYGn.DE)大跌4.8%，此前彭博报导该公司正在评估收购孟山都的可能性，而巴斯夫(BASFn.DE)下挫2.1%，此前金融消息网站Street Insider报导，该公司也在考虑收购孟山都。
荷兰保险商Aegon(AEGN.AS)领跌，急挫11.4%，此前该公司公布的首季基本税前盈利为4.62亿欧元，低于预期。
法国农业信贷(CAGR.PA)重挫4.9%，该行公布季度获利下滑71%。意大利保险商Generali(GASI.MI)跌4%，此前低利率和资本收益减少拖累该公司净利骤降12%，表现逊于预期。
但比利时金融集团KBC(KBC.BR)和苏黎世再保(ZURN.S)均因业绩优于预期而分别大涨4.6%和6.6%。
英国富时100指数.FTSE收低0.95%，报6,104.19点。法股CAC 40指数.FCHI下滑0.54%，收报4,293.27点。德国DAX指数.GDAXI大跌1.13%，收报9,862.12点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
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