欧洲股市基本持平 Taylor Wimpey和沃达丰上涨

路透伦敦/米兰5月17日 - 欧洲股市周二持稳，Taylor Wimpey(TW.L)和沃达丰(VOD.L)等公司发布令人鼓舞的业绩预估后上涨，加之矿业公司上扬抵消了汽车类股的下跌。

FTSEurofirst 300指数.FTEU3收盘基本未变，报1,315点，稍早触及5月初以来最高。该指数前一交易日也收平，但今年累积下跌逾8%。

住宅建筑商Taylor Wimpey急升4.7%，此前公司宣布一项新的特别派息，承诺投资者在未来三年派息约13亿英镑，因英国地产需求强劲。

世界第二大手机运营商沃达丰升1.5%，此前公司称，今年获利增长提速。该集团称，一项改善网络的项目提振了欧洲需求，帮助公司今年恢复营收和核心获利增长，为2008年以来首见。

STOXX Europe 600汽车类股指数.SXAP急挫2.7%，领跌各类股。 菲亚特克莱斯勒汽车(FCA) (FCHA.MI)急跌6.7%，此前Exane BNP Paribas将该股评级下调至“逊于大盘”。

希腊银行股.FTATBNK上涨3.7%， 瑞银对希腊银行业变得更加乐观，认为与国际金主谈判取得进展的迹象意味着该行业可能反弹。

STOXX Europe 600基本资源股指数.SXPP上涨1.9%，因铜价受美元走软和油价走坚支撑，但价格仍距离近期低位不远。(完)