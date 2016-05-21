欧洲股市大涨 受金融股和矿业股升势引领

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透米兰5月20日 - 欧洲股市周五收高，金融股和矿业股领涨，金属价格走强带动矿业股攀升。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3升1.3%，报1,326.45点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E涨1.5%。
意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)劲升7.6%，此前一了解情况的消息人士表示，该行正评估出售在FinecoBank(FBK.MI)、土耳其的Yapi Kredi和波兰的Bank Pekao的持股。
出售资产会降低裕信银行增发以补充资本的需要。
矿业股大涨，因有迹象显示中国房地产市场正在改善，给铜价带来一些支撑。英美资源集团(AAL.L)劲升3.6%。
英国富时100指数.FTSE上扬1.7%，收报6,156.32点。法股CAC 40指数.FCHI收高1.67%，收报4,353.90点。德国DAX指数.GDAXI升1.23%，收报9,916.02点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。