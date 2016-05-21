欧洲股市大涨 受金融股和矿业股升势引领

路透米兰5月20日 - 欧洲股市周五收高，金融股和矿业股领涨，金属价格走强带动矿业股攀升。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3升1.3%，报1,326.45点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E涨1.5%。

意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)劲升7.6%，此前一了解情况的消息人士表示，该行正评估出售在FinecoBank(FBK.MI)、土耳其的Yapi Kredi和波兰的Bank Pekao的持股。

出售资产会降低裕信银行增发以补充资本的需要。

矿业股大涨，因有迹象显示中国房地产市场正在改善，给铜价带来一些支撑。英美资源集团(AAL.L)劲升3.6%。

英国富时100指数.FTSE上扬1.7%，收报6,156.32点。法股CAC 40指数.FCHI收高1.67%，收报4,353.90点。德国DAX指数.GDAXI升1.23%，收报9,916.02点。(完)