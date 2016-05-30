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国际财经 | 2016年 5月 31日 星期二 07:13 BJT

欧洲股市小涨 德股升至一个月高位

路透伦敦5月30日 - 欧洲股市周一小涨，德股升至约一个月高位，因投资人预计欧元兑美元疲弱会有助于德国出口商。

德股DAX指数.GDAXI上涨0.46%，收报10,333.23点，因在美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周五表示，如果经济成长如预期加快，且继续创造就业，美联储应在“未来几个月内”加息后，欧元下滑。

一些分析师表示，市场应密切关注经济指标，以判断短期走向。

Think Markets首席市场分析师Naeem Aslam称，升息与否很大程度上取决于经济数据表现，“如果经济数据没有证实能够承受又一次升息，那么交易商可能就会逆转仓位。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3微幅收高0.13%，欧元区Euro STOXX 50指数.STOXX50E升0.4%。法股CAC 40指数.FCHI涨0.32%，收报4,529.40点。

今日伦敦和纽约市场均因假休市，此间市场也成交清淡。

分析师和基金经理人表示，如果欧元疲弱的效应消退，近期欧股的升势也可能消退。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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