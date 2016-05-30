欧洲股市小涨 德股升至一个月高位

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦5月30日 - 欧洲股市周一小涨，德股升至约一个月高位，因投资人预计欧元兑美元疲弱会有助于德国出口商。
德股DAX指数.GDAXI上涨0.46%，收报10,333.23点，因在美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周五表示，如果经济成长如预期加快，且继续创造就业，美联储应在“未来几个月内”加息后，欧元下滑。
一些分析师表示，市场应密切关注经济指标，以判断短期走向。
Think Markets首席市场分析师Naeem Aslam称，升息与否很大程度上取决于经济数据表现，“如果经济数据没有证实能够承受又一次升息，那么交易商可能就会逆转仓位。”
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3微幅收高0.13%，欧元区Euro STOXX 50指数.STOXX50E升0.4%。法股CAC 40指数.FCHI涨0.32%，收报4,529.40点。
今日伦敦和纽约市场均因假休市，此间市场也成交清淡。
分析师和基金经理人表示，如果欧元疲弱的效应消退，近期欧股的升势也可能消退。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。