欧股受银行股和大众汽车拖累走低 但本月连涨第三个月

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦/米兰5月31日 - 欧洲股市周二走低，受累于银行股的疲弱表现，以及大众汽车在报告首季业绩后股价回落。
STOXX 600指数和泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3双双收跌0.8%左右，不过，这两大指数本月连涨第三个月，并创去年11月以来最佳月度表现。
尽管大众汽车公布首季营运获利意外增长，且正采取措施摆脱柴油车排放作假丑闻所造成的负面影响，但该股急挫2.6%，并拖累同业雷诺(RENA.PA)和戴姆勒DAIG.DE走低。
STOXX 600银行股指数.SX7P回落1.6%，为表现最差的板块。意大利裕信银行(UniCredit) (CRDI.MI)、西班牙的Sabadell银行(SABE.MC)，以及瑞士信贷(CSGN.S)下跌2.6-4%不等。
钢铁生产商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) (ISPA.AS)是表现出众的个股之一，急升3.8%，之前荷兰合作银行将该股评级从“减持”上调至“持有。”
欧洲股市尾盘因欧元EUR=的表现相对美元疲软而受到一定的支撑，因欧元走软通常对欧洲出口商有利。
考虑到美国升息前景和英国退欧公投的不确定性，部分基金经理对股市短期前景仍持谨慎态度。
“股市在我们投资组合中的权重仍然偏低，”基金管理和咨询公司Prime Partners的首席投资长Francois Savary称。
英国富时100指数.FTSE跌0.64%，收报6,230.79点。法股CAC 40指数.FCHI回落0.53%，收报4,505.62点。德国DAX指数.GDAXI下跌0.68%，收报10,262.74点。 (完)
(编译 母红; 审校 李军)
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