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国际财经 | 2016年 6月 2日 星期四 07:16 BJT

欧洲股市下跌 受矿业银行和休旅股拖累

路透伦敦6月1日 - 欧洲股市周三下跌，受累于商品和银行类股下跌，且旅游股承压，此前美国针对今夏欧洲可能发生恐袭发出旅行警告。

泛欧STOXX 600和FTSEurofirst 300.FTEU3指数均下跌约 1%，周二两指数均已下挫0.8%。

STOXX 600基本资源指数.SXPP表现最糟，在中国发布经济数据后急跌2.8%。

财新/Markit制造业采购经纪人指数(PMI)显示，5月中国工厂活动连续第15个月萎缩，表明世界第二大经济体、全球最大金属消费国的经济仍未重获动能。

“前夜，中国PMI指数好坏不一，官方数据显示略有增长，但民间数据显示萎缩，”PhillipCapital UK的市场经济学家Ana Thaker称。

油气股.SXEP下跌，跟随油价下跌走势，油价因预计石油输出国组织(OPEC)会议不会作出限产决定而走低。

休闲旅游类股.SXTP也跑输，下跌1.9%，此前美国就欧洲今夏可能发生恐袭发出警告。

意大利银行股受到Banco PopolareBAPO.MI急跌6.3%拖累，此前有媒体报导，意大利监管机构今日晚些时候将批准该公司配股计划。

葡萄牙的Banco Comercial Portugues(BCP.LS)急跌10.8%，由于英国本月脱欧公投的不确定性，西班牙、意大利和葡萄牙等二线欧元区国家的借贷成本上升。

英国富时100指数.FTSE跌0.62%，收报6,191.93点。法股CAC 40指数.FCHI回落0.67%，收报4,475.39点。德国DAX指数.GDAXI下跌0.57%，收报10,204.44点。 (完)

(编译 刘静；审校 母红)

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