欧洲股市下跌 受矿业银行和休旅股拖累

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦6月1日 - 欧洲股市周三下跌，受累于商品和银行类股下跌，且旅游股承压，此前美国针对今夏欧洲可能发生恐袭发出旅行警告。
泛欧STOXX 600和FTSEurofirst 300.FTEU3指数均下跌约 1%，周二两指数均已下挫0.8%。
STOXX 600基本资源指数.SXPP表现最糟，在中国发布经济数据后急跌2.8%。
财新/Markit制造业采购经纪人指数(PMI)显示，5月中国工厂活动连续第15个月萎缩，表明世界第二大经济体、全球最大金属消费国的经济仍未重获动能。
“前夜，中国PMI指数好坏不一，官方数据显示略有增长，但民间数据显示萎缩，”PhillipCapital UK的市场经济学家Ana Thaker称。
油气股.SXEP下跌，跟随油价下跌走势，油价因预计石油输出国组织(OPEC)会议不会作出限产决定而走低。
休闲旅游类股.SXTP也跑输，下跌1.9%，此前美国就欧洲今夏可能发生恐袭发出警告。
意大利银行股受到Banco PopolareBAPO.MI急跌6.3%拖累，此前有媒体报导，意大利监管机构今日晚些时候将批准该公司配股计划。
葡萄牙的Banco Comercial Portugues(BCP.LS)急跌10.8%，由于英国本月脱欧公投的不确定性，西班牙、意大利和葡萄牙等二线欧元区国家的借贷成本上升。
英国富时100指数.FTSE跌0.62%，收报6,191.93点。法股CAC 40指数.FCHI回落0.67%，收报4,475.39点。德国DAX指数.GDAXI下跌0.57%，收报10,204.44点。 (完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。