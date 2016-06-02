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国际财经 | 2016年 6月 3日 星期五 07:15 BJT

欧股回吐涨幅 受欧洲央行总裁德拉吉讲话及OPEC未设产量上限拖累

路透伦敦6月2日 - 欧洲股市周四回吐盘初升幅，仅微幅收高，因之前石油输出国组织(OPEC)未能就原油产量上限达成协议，且欧洲央行仅小幅上调通胀和经济成长预估。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收低0.2%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300 .FTEU3小涨0.1%。

油气股.SXEP跌幅居前，下挫0.5%，此前OPEC代表告知路透，OPEC没有改变产量政策，意味着未能就新的产量上限达成协议。

油价下滑的前景令央行对抗通缩的任务复杂化。

欧洲央行一如预期，维持利率不变，且仅微幅上调经济成长和通胀预估，幅度小于部分人士原先希望的水准。

欧洲央行总裁德拉吉表示，欧洲央行上调今年经济成长预估，但下调2018年成长预估，今年通胀预估则由0.1%上调至0.2%。

“他表示通胀不会强劲上升，尽管油价升至合理高位。”ETX Capital交易部门主管Joe Rundle称。

希腊股指.ATG表现落后，下挫0.9%，此前德拉吉称欧洲央行还未决定是否允许希腊获得廉价资金。

西班牙IBEX股指.IBEX升0.5%，Banco Popular (POP.MC)领涨西班牙银行股，因此前汇丰控股对西班牙银行股给予了积极评价。

英国富时100指数.FTSE跌0.1%，收报6,185.61点。法股CAC 40指数.FCHI回落0.21%，收报4,466点。德国DAX指数.GDAXI微升0.03%，收报10,208点。 (完)

(编译 李军; 审校 母红)

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