欧股回吐涨幅 受欧洲央行总裁德拉吉讲话及OPEC未设产量上限拖累

亚股和英镑疲软 静待英国首相发布有关退欧的计划
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透伦敦6月2日 - 欧洲股市周四回吐盘初升幅，仅微幅收高，因之前石油输出国组织(OPEC)未能就原油产量上限达成协议，且欧洲央行仅小幅上调通胀和经济成长预估。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收低0.2%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300 .FTEU3小涨0.1%。
油气股.SXEP跌幅居前，下挫0.5%，此前OPEC代表告知路透，OPEC没有改变产量政策，意味着未能就新的产量上限达成协议。
油价下滑的前景令央行对抗通缩的任务复杂化。
欧洲央行一如预期，维持利率不变，且仅微幅上调经济成长和通胀预估，幅度小于部分人士原先希望的水准。
欧洲央行总裁德拉吉表示，欧洲央行上调今年经济成长预估，但下调2018年成长预估，今年通胀预估则由0.1%上调至0.2%。
“他表示通胀不会强劲上升，尽管油价升至合理高位。”ETX Capital交易部门主管Joe Rundle称。
希腊股指.ATG表现落后，下挫0.9%，此前德拉吉称欧洲央行还未决定是否允许希腊获得廉价资金。
西班牙IBEX股指.IBEX升0.5%，Banco Popular (POP.MC)领涨西班牙银行股，因此前汇丰控股对西班牙银行股给予了积极评价。
英国富时100指数.FTSE跌0.1%，收报6,185.61点。法股CAC 40指数.FCHI回落0.21%，收报4,466点。德国DAX指数.GDAXI微升0.03%，收报10,208点。 (完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。