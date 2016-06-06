欧洲股市小涨 受矿业股和能源股升势支撑

路透伦敦6月6日 - 欧洲股市周一小涨，受助于大型矿业股和油股上涨，因上周五美国公布的就业数据疲弱拖累美元走软。

泛欧STOXX 600 指数和泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3分别升0.3%和0.4%，上周五下挫约1%。

英股富时100指数.FTSE领涨欧股，收高1.03%，报6,273.40点，因商品股权值较重。

美国就业数据打压美元，从而推高商品价格，因美元走软令以美元计价的商品对支付其他货币的消费者而言更能承受。

STOXX Europe 600 基本资源类股.SXPP大涨4.3%，矿业股走强。英美资源集团(AAL.L), 力拓(RIO.L)和必和必拓(BLT.L)升幅超过6%，因铜价攀升至约四周最高。

“商品股继续得益于周五美元大跌，”CMC Markets市场分析师Jasper Lawler称。

BP (BP.L)和道达尔(TOTF.PA)等油股也跟随油价走强。

不过法航荷航(AIRF.PA)、汉莎航空(LHAG.DE)和International Consolidated AirlinesGroup (ICAG.L)下滑，此前巴克莱分析师下调航空股目标价。

法股CAC 40指数.FCHI微升0.04%，收报4,423.38点。德国DAX指数.GDAXI小涨0.18%，收报10,121.08点。 (完)