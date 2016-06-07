欧股上涨 受助于油价上扬和叶伦讲话

路透米兰/伦敦6月7日 - 欧洲股市周二触及一周高位，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦推后了升息预期，但并未引发对全球最大经济体经济体质的担忧。

上周五的月度就业报告惨淡，加重了对美国经济是否强劲到足以消化最早6月升息的疑虑。叶伦周一稍晚发表讲话时称，就业报告 “令人失望”，但称“不应过度看重某一个月的报告”。

油价走坚扶助提振市场人气。

“投资者仍认为杯子是半满的，”JCI投资组合经理Alessandro Balsotti称，“油价今日表现不错，叶伦讲话的基调非常平衡，这使得股指摆脱了对美国经济周期放缓的担忧。”

尽管市场人气乐观，但投资者称，近期波动性可能会增加，目前，英国民众正在为6月23日就脱欧公投作准备，投票结果可能会非常接近。

泛欧STOXX Europe 600指数和FTSEurofirst 300指数.FTEU3分别升1.2%和1.1%，延续了前一交易日的小涨走势，收于5月31日以来的最高收盘点位。

德国DAX指数.GDAXI跑赢，升1.7%，此前发布的数据显示，德国4月工业生产增长超过预期，这表明第二季初推动欧洲最大经济体增长的引擎运转良好。

在上涨股中，商品相关类股颇受欢迎，能源股指数.SXEP急升2.6%，因油价触及八个月高位，受助于美元接近一个月低位，以及尼日利亚在基础设施遭受攻击后石油产量减少。

皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)急升3.2%，因有消息称，该公司在花费540亿美元收购了BG Group，将出售至多10%的油气产能，从至多10个国家撤出，以削减成本。

英国富时100指数.FTSE上涨0.18%，收报6,284.53点。法股CAC 40指数.FCHI上扬1.19%，收报4,475.86点。德国DAX指数.GDAXI上扬1.65%，收报10,287.68点。 (完)