欧股上涨 受助于油价上扬和叶伦讲话

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透米兰/伦敦6月7日 - 欧洲股市周二触及一周高位，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦推后了升息预期，但并未引发对全球最大经济体经济体质的担忧。
上周五的月度就业报告惨淡，加重了对美国经济是否强劲到足以消化最早6月升息的疑虑。叶伦周一稍晚发表讲话时称，就业报告 “令人失望”，但称“不应过度看重某一个月的报告”。
油价走坚扶助提振市场人气。
“投资者仍认为杯子是半满的，”JCI投资组合经理Alessandro Balsotti称，“油价今日表现不错，叶伦讲话的基调非常平衡，这使得股指摆脱了对美国经济周期放缓的担忧。”
尽管市场人气乐观，但投资者称，近期波动性可能会增加，目前，英国民众正在为6月23日就脱欧公投作准备，投票结果可能会非常接近。
泛欧STOXX Europe 600指数和FTSEurofirst 300指数.FTEU3分别升1.2%和1.1%，延续了前一交易日的小涨走势，收于5月31日以来的最高收盘点位。
德国DAX指数.GDAXI跑赢，升1.7%，此前发布的数据显示，德国4月工业生产增长超过预期，这表明第二季初推动欧洲最大经济体增长的引擎运转良好。
在上涨股中，商品相关类股颇受欢迎，能源股指数.SXEP急升2.6%，因油价触及八个月高位，受助于美元接近一个月低位，以及尼日利亚在基础设施遭受攻击后石油产量减少。
皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)急升3.2%，因有消息称，该公司在花费540亿美元收购了BG Group，将出售至多10%的油气产能，从至多10个国家撤出，以削减成本。
英国富时100指数.FTSE上涨0.18%，收报6,284.53点。法股CAC 40指数.FCHI上扬1.19%，收报4,475.86点。德国DAX指数.GDAXI上扬1.65%，收报10,287.68点。 (完)
(编译 刘静；审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。