欧股下跌 意大利裕信银行和Erste拖累金融股走低

路透伦敦6月8日 - 欧洲股市继两个交易日上涨后周三下跌，因意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)和奥地利银行Erste(ERST.VI)下跌拖累金融股走低。

中国经济数据好坏不一，加之世界银行决定调降2016年全球经济增长预估，也给一些交易员提供了看淡股市前景的理由。

“中国出口数据看似有些令人失望，以及世行下调成长预估，是看空市场的另一个原因，”Berkeley Futures助理董事Richard Griffiths称。

泛欧STOXX 600指数和FTSEurofirst 300指数.FTEU3均下跌0.5%。

意大利裕信银行下挫，因任命新首席执行长方面存在不确定性，并且公司可能推出增资举措，该行将于周四召开董事会会议。

Erste急挫3.8%，此前保险公司Uniqa称，将出售所持该公司1,740万股股票。

英国富时100指数.FTSE在欧洲股市中表现最佳，升0.3%，因包括英美资源集团 AA.L和嘉能可(GLEN.L)在内的矿业股反弹。

德国公用事业公司E.ON(EONGn.DE)急升3.5%，该公司首席执行长敦促股东支持分拆旗下传统能源业务营运商Uniper的计划。

英国富时100指数.FTSE上涨0.27%，收报6,301.52点。法股CAC 40指数.FCHI下挫0.61%，收报4,448.73点。德国DAX指数.GDAXI下挫0.69%，收报10,217.03点。 (完)