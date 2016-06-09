欧股下跌 意大利裕信银行和Erste拖累金融股走低

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦6月8日 - 欧洲股市继两个交易日上涨后周三下跌，因意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)和奥地利银行Erste(ERST.VI)下跌拖累金融股走低。
中国经济数据好坏不一，加之世界银行决定调降2016年全球经济增长预估，也给一些交易员提供了看淡股市前景的理由。
“中国出口数据看似有些令人失望，以及世行下调成长预估，是看空市场的另一个原因，”Berkeley Futures助理董事Richard Griffiths称。
泛欧STOXX 600指数和FTSEurofirst 300指数.FTEU3均下跌0.5%。
意大利裕信银行下挫，因任命新首席执行长方面存在不确定性，并且公司可能推出增资举措，该行将于周四召开董事会会议。
Erste急挫3.8%，此前保险公司Uniqa称，将出售所持该公司1,740万股股票。
英国富时100指数.FTSE在欧洲股市中表现最佳，升0.3%，因包括英美资源集团 AA.L和嘉能可(GLEN.L)在内的矿业股反弹。
德国公用事业公司E.ON(EONGn.DE)急升3.5%，该公司首席执行长敦促股东支持分拆旗下传统能源业务营运商Uniper的计划。
英国富时100指数.FTSE上涨0.27%，收报6,301.52点。法股CAC 40指数.FCHI下挫0.61%，收报4,448.73点。德国DAX指数.GDAXI下挫0.69%，收报10,217.03点。 (完)
(编译 刘静；审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。