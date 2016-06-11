欧洲股市收于近四周低位 因脱欧公投临近

路透伦敦/米兰6月10日 - 欧洲股市周五跌至近四周低位，汉莎首席财务长意外离职的消息公布后，该公司股票下跌，政治疑虑在本周最后一个交易日给周期性股票施压。

在英国6月23日就是否继续留在欧盟进行全民公投前，投资者惶恐不安。博彩公司赔率显示，留欧阵营将获胜，但民调结果暗示，留欧和脱欧两大阵营支持率不相上下。

“不到两周时间就要进行英国全民公投，欧盟经济增长仍缓慢...看似对欧洲股市带来了打击，”City of London Markets交易员Markus Huber称。

“欧洲杯足球赛今日在法国开幕，该国处于高度戒备状态，以防发生恐怖袭击，总的来看，目前交易员倾向于暂时减持，最多是保持对欧洲的投资敞口，”他称。

泛欧FTSEurofirst 300指数收跌2.3%，报1,308.8点。该指数稍早触及1,307.0点，为5月16日以来最低的盘中点位。该指数连续第二周周线收低。

汉莎航空(LHAG.DE)急挫5.6%，此前有消息称，公司首席财务长Simone Menne将离职，在该航空公司致力于消减成本之际，首席财务长的离职令人意外。

意大利裕信银行(CRDI.MI)急挫6.4%，此前公司董事长称，在7月底前，甄选接替即将离任的首席执行长Federico Ghizzoni的新执行长的工作不会有结果。

投资者一直担心这家意大利银行可能重返增资以提振财务状况的老路，在新执行长人选确定前，围绕这一战略的不确定性将会持续。

金融和其它周期性股票遭到重击，欧洲保险类股、银行类股、建筑类股和旅游类股跌幅在2.5-3.6%之间。

商品类股也下跌，能源股跌1.8%，矿业股挫2.7%，此前油价和工业金属价格下跌。

英国富时100指数.FTSE下跌1.86%，收报6,115.76点。法股CAC 40指数.FCHI下挫2.24%，收报4,306.72点。德国DAX指数.GDAXI下挫2.52%，收报9,834.62点。 (完)