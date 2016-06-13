欧洲股市触及三个月低位 受英国脱欧忧虑打击

路透伦敦6月13日 - 欧洲股市周一跌至逾三个月最低，受累于周期性股票遭抛售，以及对英国可能脱离欧盟普遍感到不安。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1.9%，报1,284.36点，稍早触及2月底以来最低，延续前一交易日急跌2.3%的颓势。STOXX Europe 600指数收低1.8%，意大利FTSE MIB指数.FTMIB收跌2.9%。

因投资者为本周美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议和6月23日英国公投做准备，全球市场进入避险模式，欧洲股市进一步承压。

“英国脱欧公投前我们处于一个未知领域，加上本周美联储会议，所以现在市场非常担心，所有的银行股都小跌，因其为可能受英国退欧打击的领域之一，”LONTRAD董事总经理Zeg Choudhry称。

“未来两周，如果你的资金没有转入防御性股，那么你会有点抓狂，”他称。

周期性股票跌幅最大，汽车类股和银行类股分别下跌2.1%和2.9%，商品类股也承压，矿业股下跌1.1%，油气类股下跌1.5%。

个股方面，中型股G4S(GFS.L)急挫逾5%，受累于周日在美国奥兰多发生枪击事件。

G4S周日称，射杀约50人的枪击事件嫌犯是公司雇员，于2013年通过公司审查。交易员称，这可能会损害G4S在美国的声誉，美国是该公司的主要收入来源国。

英国富时100指数.FTSE下跌1.16%，收报6,044.97点。法股CAC 40指数.FCHI下挫1.85%，收报4,227.02点。德国DAX指数.GDAXI下挫1.8%，收报9,657.44点。 (完)