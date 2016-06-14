（更正）欧洲股市大跌近2%至2月来最低 遭英国脱欧忧虑重创

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
(更正：因译文有误，第四段股指点位“1.260,14”应改为“1,260.14”)
路透伦敦/米兰6月14日 - 欧洲股市周二连跌第五个交易日，因投资人担心下周英国脱欧公投以及美国联邦储备委员会(FED/美联储)今日开始的为期两日货币政策会议结果的不确定性。
瑞士基金管理公司GAM Holding(GAMH.S)暴跌17.9%，至四年半低点，此前该公司警告上半年税前基础盈利可能同比减少约一半。
不过英国电子零件分销商Premier FarnellPFL.L暴涨50%，此前Daetwyler Holding(DAE.S)同意以略高于10亿瑞郎现金收购该公司。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1.9%，报1,260.14点，为2月24日来最低收位。
STOXX Europe 600指数收低1.9%，欧洲矿业股指数跟随金属价格跌势重挫3.5%，为跌幅最大的板块。
Euro STOXX 50波动率指数上扬3.97点，报38.34，为今年最高收位，约两周前该指数还在20。
“英国脱欧忧虑推高波动率指数，重创金融股。波动率上升可能至少要持续到公投后。”KBC高级分析师Koen De Leus称。
欧洲银行股指数大跌2.3%，今年迄今跌幅超过27%，为今年欧洲表现最差的板块。
了解情况的官员对路透表示，欧洲央行会公开承诺，如果英国公投结果为退欧，将同英国央行合作支撑市场。
美联储会议结果不明朗也打压市场。分析师表示，在远逊预期的5月非农就业报告公布后，市场普遍预计美联储将维持利率不变。
英国富时100指数.FTSE下跌2.01%，收报5,923.53点。法股CAC 40指数.FCHI下挫2.29%，收报4,130.33点。德国DAX指数.GDAXI下挫1.43%，收报9,519.20点。 (完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。