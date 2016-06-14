（更正）欧洲股市大跌近2%至2月来最低 遭英国脱欧忧虑重创

(更正：因译文有误，第四段股指点位“1.260,14”应改为“1,260.14”)

路透伦敦/米兰6月14日 - 欧洲股市周二连跌第五个交易日，因投资人担心下周英国脱欧公投以及美国联邦储备委员会(FED/美联储)今日开始的为期两日货币政策会议结果的不确定性。

瑞士基金管理公司GAM Holding(GAMH.S)暴跌17.9%，至四年半低点，此前该公司警告上半年税前基础盈利可能同比减少约一半。

不过英国电子零件分销商Premier FarnellPFL.L暴涨50%，此前Daetwyler Holding(DAE.S)同意以略高于10亿瑞郎现金收购该公司。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1.9%，报1,260.14点，为2月24日来最低收位。

STOXX Europe 600指数收低1.9%，欧洲矿业股指数跟随金属价格跌势重挫3.5%，为跌幅最大的板块。

Euro STOXX 50波动率指数上扬3.97点，报38.34，为今年最高收位，约两周前该指数还在20。

“英国脱欧忧虑推高波动率指数，重创金融股。波动率上升可能至少要持续到公投后。”KBC高级分析师Koen De Leus称。

欧洲银行股指数大跌2.3%，今年迄今跌幅超过27%，为今年欧洲表现最差的板块。

了解情况的官员对路透表示，欧洲央行会公开承诺，如果英国公投结果为退欧，将同英国央行合作支撑市场。

美联储会议结果不明朗也打压市场。分析师表示，在远逊预期的5月非农就业报告公布后，市场普遍预计美联储将维持利率不变。

英国富时100指数.FTSE下跌2.01%，收报5,923.53点。法股CAC 40指数.FCHI下挫2.29%，收报4,130.33点。德国DAX指数.GDAXI下挫1.43%，收报9,519.20点。 (完)