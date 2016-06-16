欧洲股市收低 受英国退欧忧虑主导银行股领跌

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透米兰/伦敦6月16日 - 欧洲股市周四下挫，银行股拖累地区股指跌至近四个月低点，对下周英国退欧公投的担忧主导市场情绪。
英国脱欧风险以及利率将在更长时间保持低位的新迹象，令银行业的不确定性加重。经济成长缓慢和南欧银行需要增资的预期已经打击了银行股。
瑞士央行警告，瑞银(UBSG.S)和瑞信(UBSG.S)可能各自需要再增资100亿瑞郎，以满足新的杠杆要求。瑞银和瑞信分别下挫0.4%和1.4%。
泛欧STOXX 600指数和泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数分别收低0.7%和0.5%，STOXX 600指数盘中触及318.51点，为2月24日来盘中低点。
泛欧银行股指数跌幅居前，下挫1.4%，欧元区银行股指数下跌最多3%，触及2012年8月来最低。
德意志银行(DBKGn.DE)和裕信银行(CRDI.MI)跌幅均超过2%，盘中触及纪录低点。
周四稍早，瑞士央行维持利率不变，同周三美联储的决定一致，两家央行都指有考虑到英国退欧公投的不确定性。
英国富时100指数.FTSE收低0.27%，收报5,950.48点。法股CAC 40指数.FCHI跌0.45%，收报4,153.01点。德国DAX指数.GDAXI下挫0.59%，收报9,550.47点。 (完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。