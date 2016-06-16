欧洲股市收低 受英国退欧忧虑主导银行股领跌

路透米兰/伦敦6月16日 - 欧洲股市周四下挫，银行股拖累地区股指跌至近四个月低点，对下周英国退欧公投的担忧主导市场情绪。

英国脱欧风险以及利率将在更长时间保持低位的新迹象，令银行业的不确定性加重。经济成长缓慢和南欧银行需要增资的预期已经打击了银行股。

瑞士央行警告，瑞银(UBSG.S)和瑞信(UBSG.S)可能各自需要再增资100亿瑞郎，以满足新的杠杆要求。瑞银和瑞信分别下挫0.4%和1.4%。

泛欧STOXX 600指数和泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数分别收低0.7%和0.5%，STOXX 600指数盘中触及318.51点，为2月24日来盘中低点。

泛欧银行股指数跌幅居前，下挫1.4%，欧元区银行股指数下跌最多3%，触及2012年8月来最低。

德意志银行(DBKGn.DE)和裕信银行(CRDI.MI)跌幅均超过2%，盘中触及纪录低点。

周四稍早，瑞士央行维持利率不变，同周三美联储的决定一致，两家央行都指有考虑到英国退欧公投的不确定性。

英国富时100指数.FTSE收低0.27%，收报5,950.48点。法股CAC 40指数.FCHI跌0.45%，收报4,153.01点。德国DAX指数.GDAXI下挫0.59%，收报9,550.47点。 (完)