欧股劲升逾3% 对英国退欧的担忧缓解

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透米兰/伦敦6月29日 - 欧洲股市周三劲扬，因对英国公投结果为退出欧盟的不安情绪有所缓解，且油价上涨和对追加货币刺激措施的期望也扶助市场表现。
泛欧STOXX 600指数劲升3.1%，昨日大涨2.6%，上周五和周一则累计下挫11%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上扬3.06%。
尽管STOXX 600指数自上周英国公投结果公布后仍下挫了5.7%，但英股富时100指数.FTSE则在今日全数收复了失地，受能源股和金融股午后大涨扶助。
交易商表示，没有迹象显示英国和欧洲政客急于启动里斯本条约第50条的退欧程序，有助于提振市场人气。
“英国局势的紧张气氛已经缓和，越来越多的迹象显示没有人真的希望启动第50条，”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa表示，“不过。我预计在一段长时间内市场将保持大幅动荡的走势...整个夏天我们都将处在危机之中。”
欧洲健保股.SXDP也扳回英国退欧公投后的所有跌幅，因投资人涌入派息的大型制药股。
信贷市场紧张气氛缓和的迹象扶助提振欧洲银行股.SX7P大涨2.5%。
英股富时100指数.FTSE劲升3.58%，报6,360.06点，法股CAC 40指数.FCHI攀升2.6%，收报4,195.32点。德国DAX指数.GDAXI上升1.75%，收报9,612.27点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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