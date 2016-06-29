欧股劲升逾3% 对英国退欧的担忧缓解

路透米兰/伦敦6月29日 - 欧洲股市周三劲扬，因对英国公投结果为退出欧盟的不安情绪有所缓解，且油价上涨和对追加货币刺激措施的期望也扶助市场表现。

泛欧STOXX 600指数劲升3.1%，昨日大涨2.6%，上周五和周一则累计下挫11%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上扬3.06%。

尽管STOXX 600指数自上周英国公投结果公布后仍下挫了5.7%，但英股富时100指数.FTSE则在今日全数收复了失地，受能源股和金融股午后大涨扶助。

交易商表示，没有迹象显示英国和欧洲政客急于启动里斯本条约第50条的退欧程序，有助于提振市场人气。

“英国局势的紧张气氛已经缓和，越来越多的迹象显示没有人真的希望启动第50条，”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa表示，“不过。我预计在一段长时间内市场将保持大幅动荡的走势...整个夏天我们都将处在危机之中。”

欧洲健保股.SXDP也扳回英国退欧公投后的所有跌幅，因投资人涌入派息的大型制药股。

信贷市场紧张气氛缓和的迹象扶助提振欧洲银行股.SX7P大涨2.5%。

英股富时100指数.FTSE劲升3.58%，报6,360.06点，法股CAC 40指数.FCHI攀升2.6%，收报4,195.32点。德国DAX指数.GDAXI上升1.75%，收报9,612.27点。(完)