欧洲股市续挫 矿业股和金融股领跌

雷诺汽车2016年汽车销量创纪录高位 预计将进一步增长
路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault)报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。
路透米兰7月5日 - 欧洲股市周二续挫，受矿业股和金融股大跌打压。意大利西雅那银行(Banca MPS) (BMPS.MI)暴跌至纪录新低，因投资人担心该行资本状况。
泛欧STOXX 600指数大跌1.7%，延续周一跌势。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下滑1.5%。
欧股上周上涨，因对欧洲央行将采取行动支撑市场的预期升温。
但上述两大股指仍低于公投前的水准，英国退欧公投结果令投资人担心欧洲政治和经济前景，意大利等二线国家股市和金融股遭重创。
“在英国退欧公投后，我们仍面临所有问题...在几天后开始的业绩期前，投资人仍将保持谨慎。”SYZ Asset Management研究部主管Jerome Schupp称。
汇丰控股股市策略师Robert Parkes表示，由于英国退欧公投忧虑持续，资金可能将继续从欧股流出，上半年从欧股流出的资金规模已经创新高。
西雅那银行暴跌19%，为跌幅最大的STOXX 600指数成份股。意大利报纸报导，政府在同欧盟执委会磋商，在不给散户造成损失的情况下，向该行挹注资金。
欧洲央行已经告知该行需要在未来三年将不良贷款削减40%，令人担心该行可能不得不很快要筹措资金，而目前投资人对银行股的兴致低迷。
今年欧洲表现最差的银行股.SX7P周二大跌2.6%，尽管部分意大利银行股在昨日大跌后今日出现反弹。
意大利裕信银行(CRDI.MI)小涨0.7%，此前高盛将该股评级由“中性”上调至“买入”。
周一公布的一项调查显示，英国建筑业6月萎缩程度为七年来最为严重，因对英国退欧公投的担忧加剧。[nZRSX8RW00]数据公布后，英国地产股下滑，Barratt Development (BDEV.L), Taylor Wimpey (TW.L)和Berkeley Group (BKGH.L)跌幅介乎6-9%。
包括大型矿业股的欧洲STOXX 600基本资源股指数.SXPP跌幅也超过3%，因铜价从两个月高位回落。
英股富时100指数.FTSE升0.35%，报6,545.37点，法股CAC 40指数.FCHI下滑1.69%，收报4,163.42点。德国DAX指数.GDAXI大跌1.82%，收报9,532.61点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault)报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。
路透首尔1月17日 - 韩国现代汽车集团周二宣布，计划未来五年将在美国的投资提高50%至31亿美元，并可能在美国建设一座新厂。现代是继特朗普威胁对进口汽车征税之后最新一家宣布在美国新投资计划的车企。