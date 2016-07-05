欧洲股市续挫 矿业股和金融股领跌

路透米兰7月5日 - 欧洲股市周二续挫，受矿业股和金融股大跌打压。意大利西雅那银行(Banca MPS) (BMPS.MI)暴跌至纪录新低，因投资人担心该行资本状况。

泛欧STOXX 600指数大跌1.7%，延续周一跌势。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下滑1.5%。

欧股上周上涨，因对欧洲央行将采取行动支撑市场的预期升温。

但上述两大股指仍低于公投前的水准，英国退欧公投结果令投资人担心欧洲政治和经济前景，意大利等二线国家股市和金融股遭重创。

“在英国退欧公投后，我们仍面临所有问题...在几天后开始的业绩期前，投资人仍将保持谨慎。”SYZ Asset Management研究部主管Jerome Schupp称。

汇丰控股股市策略师Robert Parkes表示，由于英国退欧公投忧虑持续，资金可能将继续从欧股流出，上半年从欧股流出的资金规模已经创新高。

西雅那银行暴跌19%，为跌幅最大的STOXX 600指数成份股。意大利报纸报导，政府在同欧盟执委会磋商，在不给散户造成损失的情况下，向该行挹注资金。

欧洲央行已经告知该行需要在未来三年将不良贷款削减40%，令人担心该行可能不得不很快要筹措资金，而目前投资人对银行股的兴致低迷。

今年欧洲表现最差的银行股.SX7P周二大跌2.6%，尽管部分意大利银行股在昨日大跌后今日出现反弹。

意大利裕信银行(CRDI.MI)小涨0.7%，此前高盛将该股评级由“中性”上调至“买入”。

周一公布的一项调查显示，英国建筑业6月萎缩程度为七年来最为严重，因对英国退欧公投的担忧加剧。[nZRSX8RW00]数据公布后，英国地产股下滑，Barratt Development (BDEV.L), Taylor Wimpey (TW.L)和Berkeley Group (BKGH.L)跌幅介乎6-9%。

包括大型矿业股的欧洲STOXX 600基本资源股指数.SXPP跌幅也超过3%，因铜价从两个月高位回落。

英股富时100指数.FTSE升0.35%，报6,545.37点，法股CAC 40指数.FCHI下滑1.69%，收报4,163.42点。德国DAX指数.GDAXI大跌1.82%，收报9,532.61点。(完)