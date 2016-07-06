欧股连续第三日大跌 对英国退欧影响的担忧持续重创金融股

路透伦敦/米兰7月6日 - 欧洲股市周三大跌，大型银行股和其他金融股领跌，因投资人持续担心英国公投决定退出欧盟带来的冲击。

泛欧STOXX 600指数大跌1.7%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下滑1.6%，均为连续第三日大跌。

STOXX欧洲600银行股指数.SX7P重挫2.6%，至2011年11月来最低收位，西班牙银行Caixabank (CABK.MC)跌1.6%，此前该行警告，因抵押条款相关问题将造成12.5亿欧元损失。

德意志银行(DBKGn.DE)和瑞信(CSGN.S)创下纪录低点，因投资人担心英国公投退欧对欧洲经济和欧洲银行可能造成的冲击。

NN Investment Partners多种资产部门主管Valentijn van Nieuwenhuijzen预计，欧元区股市将跑输美股一段时间，因欧洲经济背景疲弱。

“只要政治不确定性持续，欧股的表现就不太可能超过美股，且对实质经济的冲击无法评估，这可能是长时间的。”van Nieuwenhuijzen称。

汽车股指数.SXAP跌0.8%，盘中跌至三年最低，因担心英国退欧对欧洲经济的影响。

地产股也是重灾区，STOXX欧洲600地产股指数.SX86P跌2.2%，此前M&G也暂停了其44亿英镑英国地产投资组合基金的交易。

英股富时100指数.FTSE跌1.25%，报6,463.59点，法股CAC 40指数.FCHI下滑1.88%，收报4,085.30点。德国DAX指数.GDAXI大跌1.67%，收报9,373.26点。(完)