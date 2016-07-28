欧股收低 金融股领跌且企业业绩和财测令人失望

路透伦敦/米兰7月28日 - 欧洲股市周四下挫，英国莱斯银行领跌疲弱的银行板块，且包括石油巨擘荷兰皇家壳牌在内的多家企业业绩和财测令人失望，也构成拖累。

泛欧STOXX 600指数下滑0.9%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3大跌1%。

英国最大的零售银行--莱斯银行集团(LLOY.L)重挫5.8%，此前该行表示，将加快实施削减成本计划，这可以帮助抵消经济环境更形艰困、以及英国公投退欧可能导致信贷需求减少等因素带来的负面影响。

尽管第二季意外录得净利，但瑞信(CSGN.S)仍大跌5%，因执行长(CEO)谭天忠(Tidjane Thiam)发表谨慎言论。

尽管瑞信将核心资本提升至自身目标区间内，但一些分析师仍有疑虑。

“我们相信瑞信明年仍将需要进行新一轮的增资，”Bernstein在研究报告中表示，其给予瑞信的投资评级为“表现逊于大盘”。

壳牌(RDSa.L)公布净利下滑后跌2.9%，德国芯片生产商Dialog(DLGS.DE)下调今年销售预估后股价下挫3%。

STOXX 600指数从6月27日触及英国退欧公投后的低点反弹了约10%，但今年迄今仍跌约7%。

瑞信股市策略师表示，许多投资人对欧股仍保持悲观。

英股富时100指数.FTSE收低0.44%，法股CAC 40指数.FCHI收挫0.59%。德股DAX指数.GDAXI下滑0.43%。(完)