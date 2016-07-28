欧股收低 金融股领跌且企业业绩和财测令人失望

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦/米兰7月28日 - 欧洲股市周四下挫，英国莱斯银行领跌疲弱的银行板块，且包括石油巨擘荷兰皇家壳牌在内的多家企业业绩和财测令人失望，也构成拖累。
泛欧STOXX 600指数下滑0.9%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3大跌1%。
英国最大的零售银行--莱斯银行集团(LLOY.L)重挫5.8%，此前该行表示，将加快实施削减成本计划，这可以帮助抵消经济环境更形艰困、以及英国公投退欧可能导致信贷需求减少等因素带来的负面影响。
尽管第二季意外录得净利，但瑞信(CSGN.S)仍大跌5%，因执行长(CEO)谭天忠(Tidjane Thiam)发表谨慎言论。
尽管瑞信将核心资本提升至自身目标区间内，但一些分析师仍有疑虑。
“我们相信瑞信明年仍将需要进行新一轮的增资，”Bernstein在研究报告中表示，其给予瑞信的投资评级为“表现逊于大盘”。
壳牌(RDSa.L)公布净利下滑后跌2.9%，德国芯片生产商Dialog(DLGS.DE)下调今年销售预估后股价下挫3%。
STOXX 600指数从6月27日触及英国退欧公投后的低点反弹了约10%，但今年迄今仍跌约7%。
瑞信股市策略师表示，许多投资人对欧股仍保持悲观。
英股富时100指数.FTSE收低0.44%，法股CAC 40指数.FCHI收挫0.59%。德股DAX指数.GDAXI下滑0.43%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。