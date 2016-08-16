欧股收平 但受制药股大涨带动一度升至七周高位

穆迪向美国当局支付8.64亿美元 和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透伦敦8月15日 - 欧洲股市周一攀升至七周最高水准，受制药股大涨支撑，此前比利时制药集团UCB(UCB.BR)获得美国法庭有利裁决。
泛欧STOXX Europe 600指数盘中触及347.54点的6月底来最高，最后收平。
尽管该指数今年迄今仍跌约5%，但自6月27日英国退欧公投后触及的低点已经反弹了约12%。
UCB急升8.9%，此前一美国法庭确认了同其Vimpat产品相关专利的合法性。该股也带动其他健保股走强，STOXX欧洲600健保股指数以0.5%的升幅超过其他类股。
英股富时100指数.FTSE收高0.36%，表现优于其他欧洲大陆国家股市，因受英国央行新的宽松货币政策影响，英镑持续走软。
Hantec Markets分析师Richard Perry表示，本月英国央行决定降息至纪录新低，以及对欧洲央行将采取类似行动的预期令股市保持升势。
俄罗斯股市和美股今日均刷新了纪录高位。
德国股市DAX指数.GDAXI收高0.24%，法股CAC指数.FCHI微跌0.05%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。