欧股收平 但受制药股大涨带动一度升至七周高位

路透伦敦8月15日 - 欧洲股市周一攀升至七周最高水准，受制药股大涨支撑，此前比利时制药集团UCB(UCB.BR)获得美国法庭有利裁决。

泛欧STOXX Europe 600指数盘中触及347.54点的6月底来最高，最后收平。

尽管该指数今年迄今仍跌约5%，但自6月27日英国退欧公投后触及的低点已经反弹了约12%。

UCB急升8.9%，此前一美国法庭确认了同其Vimpat产品相关专利的合法性。该股也带动其他健保股走强，STOXX欧洲600健保股指数以0.5%的升幅超过其他类股。

英股富时100指数.FTSE收高0.36%，表现优于其他欧洲大陆国家股市，因受英国央行新的宽松货币政策影响，英镑持续走软。

Hantec Markets分析师Richard Perry表示，本月英国央行决定降息至纪录新低，以及对欧洲央行将采取类似行动的预期令股市保持升势。

俄罗斯股市和美股今日均刷新了纪录高位。

德国股市DAX指数.GDAXI收高0.24%，法股CAC指数.FCHI微跌0.05%。(完)