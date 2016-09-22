欧股在联储政策会议结果发布前升至一周高位 银行股和矿业股领涨

路透伦敦9月21日 - 欧洲股市周三在美国联邦储备委员会(美联储)发布政策会议结果前触及一周高位，日本央行周三大幅调整货币政策框架提振全球风险资产。

市场预计美联储在为期两日的政策会议后将维持利率不变，因通胀低迷且经济数据疲弱，但可能暗示年底前升息的可能性增加。

泛欧STOXX 600指数收高0.4%，盘中触及9月9日来最高的344.90点，受助于金融股走强。

欧洲银行股指数大涨2%，为一个月最大单日百分比涨幅。西班牙Banco Popular(POP.MC)跳升9.1%，此前该行宣布将关闭约300家营业点，作为重组计划的一部分。

欧洲市场跟随亚洲市场受日本央行行动带动的走势。日本央行大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次。但日本央行没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标，它表示，调整的目的是重新设置刺激计划，以进行实现并保持2%通胀目标的持久战。

上涨的银行股中，Natixis (CNAT.PA)和UBI Banca (UBI.MI)分别升4.1%和5.4%，巴克莱(BARC.L)投资评级获汇控上调至买入，股价涨3.1%，ING Groep(INGA.AS)目标价获摩根大通上调，股价大涨3.2%。

其他上涨的类股中，矿业股也有需求，受金价和铝价走强带动。英美资源集团(AAL.L)、Fresnillo (FRES.L)、力拓(RIO.L)和RandgoldResources(RRS.L)升幅介乎1.9-3.6%。

英国富时100指数.FTSE收高0.06%，法股CAC-40指数.FCHI收高0.48%，德股DAX指数.GDAXI上扬0.41%。(完)