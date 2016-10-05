欧股受德银和培生提振收涨 富时100指数升穿7,000点大关

路透伦敦10月4日 - 欧洲股市周二上扬，德意志银行在深跌后反弹，触及两周高位，全球最大的教育企业培生(PSON.L)受摩根士丹利鼓舞人心的评论提振上涨。

培生急升5.2%，为泛欧STOXX 600指数涨幅最大的成份股之一，之前摩根士丹利表示，该公司不可能发布盈警，“表明股价可能在第三季大幅反弹。”

德银上扬多达3.5%，升至两周高位。该股上周五触及纪录低位后反弹，因预期很快将和美国当局达成数十亿美元的和解协议。

汇丰表示，尽管德银存在明显的营运问题，但担心该行的偿债能力有些过了。汇丰下调该股目标价，预期银行业务环境充满挑战。

“目前德银应该有足够的能力应对短期内信心匮乏的局面，”汇丰分析师称，“尽管市场上存在卖压，但我们仍给予该行‘持有’评级，因为我们认为其基本面并未改变。”

德银上扬1.5%。

STOXX Europe 600指数攀升0.8%，德股DAX指数.GDAXI上涨1%。德国股市昨日休市。

英国国内市场关注的中型股FTSE 250指数上扬0.8%，触及纪录高位。以跨国企业为主的富时100指数.FTSE上涨1.3%，报7,074点，为2015年中以来首次升穿7,000点大关，受助于英镑跌至逾30年低位，因担心“硬性”退出欧盟和单一市场可能损害英国经济。

法国CAC 40指数.FCHI上扬1.11%。(完)